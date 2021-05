Conjuring 3 : la sordide histoire vraie derrière le film

Voir aussi

MCU : Dave Bautista explique pour quelle raison il veut abandonner le rôle de Drax

Le comédien Dave Bautista n’a plus très envie d’incarner Drax dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Tandis qu’il reviendra dans la peau de ce personnage dans « Thor : Love and Thunder » et « Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 », son implication dans l’avenir du MCU reste assez floue.