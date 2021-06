Conjuring 3 : les époux Warren affrontent le Diable dans la nouvelle bande-annonce

La sortie française de "Conjuring : Sous l'emprise du Diable" approche à grands pas. Avant le 9 juin, Warner vient de dévoiler une nouvelle et ultime bande-annonce qui confronte les époux Warren à une affaire judiciaire exceptionnelle.

Conjuring 3 : James Wan cède sa place

Si l'univers étendu bâti autour de Conjuring a bien été développé depuis des années, cela fait quand même 5 ans qu'un épisode principal n'a pas vu le jour. Cette attente prend fin avec la sortie imminente du troisième épisode sous-titré Sous l'emprise du Diable. Plus de James Wan derrière la caméra, cette fois. C'est Michael Chaves qui prend sa place, après avoir fait ses armes avec La Malédiction de la Dame Blanche. Ce changement de réalisateur peut évidemment inquiéter un peu, parce que James Wan dispose d'une science de la mise en scène qui fait souvent mouche. On peut néanmoins se rassurer en voyant qu'il reste dans le coup en tant que producteur.

Une histoire vraie extraordinaire

Dans cette nouvelle aventure, les époux Warren (Patrick Wilson et Vera Farmiga) vont être confrontés à une affaire déstabilisante. Après avoir aidé deux familles malmenées par une force démoniaque, ils vont s'occuper d'un cas historique dans l'histoire des États-Unis. Le scénario s'inspire encore d'une histoire vraie et va évoquer le procès du démon. Aux débuts des années 80, un jeune homme, Arne Johnson, est jugé coupable d'avoir tué un homme. Or, cet acte lui aurait été imposé par un démon ayant pris possession de son corps. Les Warren ont mené leur enquête pour découvrir le fond du problème et ont essayé de défendre le devant le tribunal. C'est la toute première fois dans l'histoire des USA que la possession démoniaque a été utilisée pour innocenter un détenu.

Conjuring : sous l'emprise du diable ©Warner Bros.

À la différence de deux précédents volets, celui-ci a l'air de davantage se rapprocher d'un thriller juridique que d'un pur ride horrifique. Une formule qui n'est pas sans rappeler L'Exorcisme d'Emily Rose. Le nouvelle et ultime bande-annonce dévoilée par Warner ne s'attarde néanmoins pas trop sur le versant judiciaire pour mettre en avant des moments de flippe. Conjuring 3 arrive sur les écrans américains (et sur HBO Max) dès le 4 juin. La France pourra à son tour le découvrir dès la semaine suivante, le 9 juin.