Conjuring 3 officiellement repoussé à 2021 - CinéSéries

L'année 2020 risque d'être assez maigre en grosses sorties à cause du contexte sanitaire que l'on connaît tous. Au tour de "Conjuring 3" de subir un gros retard. Le film vient de se trouver un nouveau point de chute en 2021. Les fans devront faire preuve de beaucoup de patience avant de retrouver les époux Warren.

Un procès au cœur de Conjuring 3

Dans l'épisode inaugural, Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga) s'étaient rendus à Harrisville pour sauver une famille. C'est ensuite vers Londres qu'ils sont allés pour la suite. Dans le troisième opus, titré Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable, l'intrigue se replace aux Etats-Unis avec un cas vraiment spécial. Le couple va être confronté à Arne Cheyenne Johnson, un jeune accusé d'avoir tué son propriétaire sur un coup de folie. Cette affaire va prendre une tournure particulière quand, lors du procès, l'homme plaide la possession démoniaque pour se défendre. C'est la première fois dans l'histoire américaine qu'une telle situation se présente. Après avoir mis tout son savoir-faire dans les deux premiers films, James Wan ne sera pas derrière la caméra pour celui-ci. C'est Michael Chaves, que l'on connaît pour La Malédiction de la Dame blanche, qui prend la révèle.

La sortie reportée à 2021

Coronavirus oblige, une grande partie des sorties prévues cette année ne peut pas honorer ses engagements. On le comprend facilement, avec cette crise qui paralyse les salles et empêche les productions d'avancer à un rythme normal. Conjuring 3 était prévu pour septembre prochain dans les salles. Un délai qui sera impossible à tenir pour l'équipe et la Warner car des prises de vue additionnelles étaient nécessaires. Le studio a donc opté pour un report de plusieurs mois afin de terminer tranquillement le travail et d'effectuer une sortie avec sérénité. C'est désormais le 4 juin 2021 que le film est attendu dans les salles américaines. La date française ne devrait guère différer.

La Warner est très réactive en ce moment pour revoir son calendrier des sorties. Godzilla vs Kong, que l'on attendait aussi cette année, se voit décalé à mai 2021. Si Conjuring 3 n'est plus lié au mois de septembre prochain, Wonder Woman 1984 devrait respecter sa nouvelle date et arriver le 30 septembre. Dans les semaines qui arrivent, Tenet pourrait également enfin sortir, bien qu'il vienne d'être repoussé une nouvelle fois. On n'oubliera pas de citer Matrix 4, qui est carrément passé d'une sortie en mai 2020 à avril 2021...