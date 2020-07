Tenet : le film repoussé sans nouvelle date de sortie - CinéSéries

À force d'enchaîner les reports, la Warner a décidé de prendre une mesure plus intelligente en annulant la sortie de "Tenet" prévue le 12 août prochain. Pas de nouvelle date annoncée cette fois et le studio songerait à ne pas passer par une sortie mondiale simultanée.

Tenet, une histoire de temps mais pas de voyage temporel

Christopher Nolan a convié John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh à participer à son nouveau projet qui devrait parler d'espionnage international et de point de rencontre entre deux lignes temporelles. Pour en dire ou en savoir plus sur le scénario, il faudra attendre la sortie de Tenet. Comme à l'époque d'Inception, la promotion est axée sur le mystère afin de faire monter l'envie de découvrir le concept. Et, disons-le : ça fonctionne à fond !

Encore un report pour Tenet

Christopher Nolan veut que son film soit LE blockbuster qui va relancer massivement l'activité des salles après la crise sanitaire. La Warner veut satisfaire le réalisateur sauf qu'il faut prendre en compte un contexte qui reste très délicat, en particulier aux Etats-Unis. Le studio avait annoncé que la sortie de Tenet ne serait pas traditionnelle et planchait sur quelque chose de simultané le 12 août prochain. Bien évidemment, la manœuvre promettait d'être délicate avec les salles américaines en majorité fermées (la Californie vient d'ordonner une nouvelle mise en veille des lieux culturels pour endiguer la propagation du virus). Et sans cette partie du marché disponible, la Warner sait qu'elle ne peut pas faire le succès auquel elle aspire.

Le studio vient de communiquer sur le sujet en annonçant que la date arrêtée au 12 août était annulée. Ils communiqueront dans les prochains jours pour dévoiler leur plan d'attaque. Dans l'immédiat, il est précisé que la distribution ne sera pas conventionnelle. Ce qui peut vouloir dire que les pays qui ont leurs salles accessibles pourraient accueillir le film prochainement et que les autres devront attendre. Si tel est le cas, la France ne devrait pas tarder à pouvoir découvrir Tenet, à condition que la situation reste stable et permette aux cinémas de fonctionner. Ce plan de distribution irait sans doute en petite partie contre la volonté de Christopher Nolan, qui aimerait que son mystérieux bébé sorte partout en même temps afin de condenser sur le même laps de temps les résultats du box-office et que les spoilers évitent de trop circuler sur internet. On attend impatiemment des précisions de la Fox, avec l'espoir de voir le film avant la fin de l'été.