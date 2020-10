Conjuring 3 : Warner dévoile les premières images du film

La Warner ne sortira pas "Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable" cette année mais nous donne une petite compensation avec des premières images de cette nouvelle suite. Le procès d'Arne Johnson dont il sera question est un cas unique que l'on a hâte découvrir sur grand écran.

Le Procès du Démon au coeur de Conjuring 3

Nous devions le voir cette année. Là, au moins de septembre dernier. Mais la pandémie a tout changé et la Warner a décidé d'envoyer Conjuring 3 : Sous l’emprise du diable au 4 juin 2021. Ed (Patrick Wilson) et Lorraine Warren (Vera Farmiga) vont prendre leur mal en patience avant de régler leur nouveau cas.

Le scénario se déroulera cette fois aux USA, pour parler du "Procès du Démon".

Tout commence quand Arne Johnson tue quelqu'un sans raison valable. Lors de son procès, il va plaider la possession démoniaque pour se défendre. Jamais un tribunal américain n'avait vu une telle situation. Le couple Warren s'était occupé de ce dossier et avait rencontré la famille du responsable quand elle se demandait si une force démoniaque n'était pas en train de les tourmenter. Les enquêteurs spécialisés dans le paranormal ont tenté de démontrer lors du procès qu'une possession était la cause de ce drame. Un scénario fort intéressant, qui rappelle quelque part L'Exorcisme d'Emily Rose, quand un prêtre avait été accusé d'avoir tué une jeune femme lors d'un exorcisme.

James Wan surveille toujours sa franchise dans les coulisses mais n'a pas pris le poste de metteur en scène. Il laisse la place à Michael Chaves (La Malédiction de la Dame blanche) derrière la caméra.

Un début d'aperçu pour ce nouveau volet

À l'approche d'Halloween, la Warner vient de dévoiler une imposante vidéo de plus de trente minutes qui revient sur l'ensemble de l'univers Conjuring.

Elle s'ouvre sur une image remarquable, quand un prête bénit le plateau juste avant le début de la production du troisième opus. Une démarche demandée par le studio pour protéger l'équipe. Parce que la Warner sait que les dossiers des époux Warren se sont réellement passés. Le reste de la vidéo assemble des interviews des principaux artisans de la franchise, avec des plans vus dans les différents films mais aussi des images des coulisses. Ce qui est toujours appréciable pour les fans.

Les dernières minutes sont les plus intéressantes avec, d'abord, quelques mots lâchés par le vrai Arne Johnson, qui revient brièvement sur cet épisode étrange de sa vie. C'est ensuite des images du tournage de Conjuring 3 qui sont montrées. Nous pouvons voir officiellement le film pour la première fois. Les plans tournent autour du procès, sans qu'aucune scène horrifique ne soit teasée.

On attendra la bande-annonce pour plonger plus amplement dans l'horreur. Découvrez ci-dessous (en plus de celle en une) les images à retenir de cette vidéo :