Conjuring : ce caméo de Ryan Gosling que personne n'a remarqué

Vous l'ignorez sûrement, mais Ryan Gosling fait un caméo surprenant dans le premier film d'horreur "Conjuring : les dossiers Warren" sorti en 2013. On vous dit tout ci-dessous.

Conjuring : un classique de l'horreur

Le premier film Conjuring, sorti en 2013, a marqué les esprits des amateurs de films d'horreur. Réalisé par James Wan, il raconte l'histoire des célèbres enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, interprétés respectivement par Patrick Wilson et Vera Farmiga. Le film est basé sur des événements réels et suit le couple alors qu'il enquête sur les phénomènes surnaturels terrifiants qui hantent une famille vivant dans une ferme isolée.

Le succès du premier Conjuring a été phénoménal, récoltant plus de 300 millions de dollars au box-office mondial et lançant une franchise cinématographique d'horreur prolifique, comprenant deux autres films, ainsi que des longs-métrages dérivés comme la série Annabelle ou encore La Nonne.

Conjuring : les dossiers Warren © Warner Bros. Pictures

Un caméo surprenant

Ce que peu de gens savent, c'est que le film Conjuring renferme un caméo de Ryan Gosling. Une apparition qui est passée inaperçue pour la plupart des spectateurs...

Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Ryan Gosling n'apparaît pas dans le film lui-même, mais c'est sa musique (et sa voix) qui trouve sa place sur la bande originale du film. En effet, le groupe musical de Gosling baptisé Dead Man's Bones, a contribué à la bande sonore de Conjuring avec leur chanson In the Room Where You Sleep.

Cette chanson est utilisée dans une scène au début du film, où le duo de démonologues Ed et Lorraine Warren arrive avec leur équipe pour enquêter sur les phénomènes étranges qui se produisent dans une ferme.

Dead Man's Bones, formé par Ryan Gosling et son ami Zach Shields en 2007, puise son inspiration dans leur fascination commune pour la célèbre attraction de Disney, The Haunted Mansion. Leur musique tourne autour des thèmes de fantômes, de monstres et de tout ce qui fait frissonner, ce qui en fait une addition appropriée à la bande-son d'un film d'horreur. Leur unique album éponyme, sorti en 2009, comprend le morceau In the Room Where You Sleep.

Depuis la sortie du premier Conjuring, l'univers cinématographique de la franchise n'a cessé de croître et de conquérir un public fidèle grâce à ses histoires terrifiantes et à l'influence durable du premier film. Le dernier ajout à cette franchise horrifique est La Nonne 2 : la Malédiction de Sainte-Lucile, actuellement en salles, dans lequel on retrouve le terrible démon Valak...