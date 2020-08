Conjuring : cette vidéo géniale du confinement de la poupée Annabelle

Issue de l'univers Conjuring, la poupée démoniaque Annabelle a effrayé les spectateurs dans trois films. Alors que l'industrie est grandement ralentie par la pandémie de Covid-19, elle aussi a dû trouver comment s'occuper durant le confinement, comme en atteste cette vidéo géniale proposée par Warner.

L'univers Conjuring

En 2013 James Wan, révélé alors avec Saw, réalisait Conjuring : Les dossiers Warren. Le film s'inspire de l'un des supposés cas de possession traités par Ed et Lorraine Warren, un couple d'écrivains spécialisés dans les sciences occultes. Dans ce premier film, c'est la famille Perron qui est mise en avant. Au début des années 1970, celle-ci emménage dans une maison de Rhode Island. Rapidement des choses étranges se déroulent dans la maison et l'un des cinq filles de Roger et Carolyn Perron est soudain prise de violentes crises de somnambulisme. Les Warren sont alors appelés pour intervenir.

Devant le succès de Conjuring (plus de 300 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 20 millions), des suites ont rapidement été commandées. Des suites directes avec Conjuring 2 : Le Cas Enfield (2016) et Conjuring : Sous l'emprise du Diable (prévu pour 2021), mais également des films dérivés avec Annabelle (2014) et La Nonne (2018). Avec Annabelle, c'est donc la poupée possédée et enfermée dans le musée occulte des Warren qui est mise en avant. Si l'histoire du premier film débute en 1970, c'est avec Annabelle 2 : La Création du mal, qui se déroule des décennies plus tôt, qu'on apprend les origines de cet objet démoniaque.

En plein confinement, Annabelle passe le temps

En raison de la pandémie actuelle, le très attendu Conjuring 3 a dû être repoussé d'un an, au grand dam des fans de la franchise. Néanmoins, pour "se faire pardonner" (et promouvoir la sortie vidéo de Annabelle : La Maison du mal), Warner a récemment proposé une amusante vidéo mettant en scène la poupée Annabelle, elle aussi impactée par le confinement. On voit ainsi la poupée d'abord posée dans les locaux de New Line Cinema (société de production et filiale de WarnerMedia) avec son air toujours aussi angoissant. Les premiers jours passent, et Annabelle ne bouge pas... Jusqu'au cinquième jour ! A partir de là, Annabelle se fait du pop-corn, regarde l'une de ses aventures à la télé et se fait bronzer au soleil. La vidéo est génialement décalée avec des clins d’œil bien vus à l'univers Conjuring. Comme ce 141e jour où Annabelle se sert d'une planche de Ouija pour dire à quel point elle s'ennuie. Comme quoi, le confinement aura été compliquée pour tout le monde, même pour les démons !