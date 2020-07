Conjuring : découvrez la bande-annonce du documentaire sur les Warren

La saga Conjuring s'inspire depuis le début de la carrière des vrais Ed et Lorraine Warren. Le couple sera au centre d'un documentaire qui va retracer leur parcours ainsi que plusieurs de leurs affaires. Découvrez les premières images dans la bande-annonce qui vient de sortir.

Un documentaire sur la vraie histoire des Warren

On se délecte aujourd'hui de voir James Wan proposer du bon cinéma d'horreur avec Conjuring. Mais la licence n'existerait pas si le couple formé par Ed et Lorraine Warren (incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga) n'était pas ce qu'il est. Ils se sont spécialisés ensemble dans les sciences occultes et ont enquêté sur plusieurs cas étranges qui défient nos connaissances. Fantômes, cas de possession, exorcisme... Tout ça, c'est leur domaine. Alors qu'un troisième épisode sous-titré Sous l’emprise du diable a été reporté au 4 juin 2021, un documentaire intitulé Devil’s Road: The True Story of Ed and Lorraine Warren va nous apporter notre dose de frisson. La diffusion aura lieu le 7 septembre prochain sur la chaîne américaine Travel Channel. Impossible de déterminer si nous y aurons accès un jour en France.

Les vrais Ed et Lorraine Warren (à gauche), interprétés par Patrick Wilson et Vera Farmiga (à droite) dans la franchise Conjuring.

La barrière de la fiction saute

Contrairement aux films, qui sont inspirés des dossiers Warren en étant remodelés pour se conformer aux exigences d'une fiction, le documentaire se veut au plus proche de la réalité. La bande-annonce assemble plusieurs images d'archives, où l'on voit le couple sur les lieux où ils sont intervenus. La voix de Lorraine Warren (décédée l'année dernière, le 18 avril 2019) lors d'une interview est utilisée en fond pour que l'on comprenne ce qu'elle ressentait lorsqu'elle était en action. L'immersion risque d'être top ! En plus de ça, des intervenants vont se trouver une place afin d'expliquer, commenter, nous guider dans tout ce qui est montré.

Devil’s Road peut être une bonne porte d'entrée pour ceux qui aimerait mieux connaître la vie du couple. Avec le succès des films Conjuring, beaucoup de sites internet se sont intéressés aux cas traités par les Warren. Les amateurs de surnaturel sont déjà probablement renseignés sur le sujet mais ils pourraient trouver dans ce documentaire de la matière.

De gauche à droite : la vraie Annabelle enfermée dans sa vitrine au Warrens' Occult Museum, Lorraine Warren qui porte la vraie Annabelle, et Annabelle dans le film.

Pour les autres, le documentaire risque d'être à voir absolument. D'énormes fantasmes sont nés autour du couple, avec son implication dans des affaires populaires comme celle d'Amityville ou celle de la famille Perron (dont il est question dans le premier Conjuring). Les plus courageux aimeraient bien s'aventurer dans le Warrens' Occult Museum, lieu où sont rassemblés plusieurs objets rattachés aux forces occultes, dont Annabelle.