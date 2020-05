Conjuring : un live en direct dans la vraie maison

Les fans d'horreur vont pouvoir participer à une expérience excitante tout en restant tranquillement chez eux. Un livestream va débuter le week-end du 9 mai au sein de la vraie maison qui a inspiré le film "Conjuring" de James Wan pour nous faire explorer les lieux pendant une semaine entière. Qui est partant ?

Le prodigieux James Wan n'a pas inventé de toute pièce les événements de l'excellent Conjuring. L'univers - depuis devenu étendu - est basé sur les affaires du vrai couple Warren. Les personnages incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga existent dans la vie et ont réellement traversé ce que relate le premier Conjuring. Pour rappel, l'histoire se déroule dans les années 70 et narre des événements paranormaux qui se sont produits dans une maison de Rhode Island.

Le couple va se rendre sur place pour enquêter et délivrer d'une présence malfaisante la famille installée là-bas. Cette maison existe toujours et elle est désormais détenue par Cory et Jennifer Heinzen. Ces derniers comptent bien surfer sur le phénomène en tentant quelques coups médiatiques comme accueillir des courageux visiteurs. Les propriétaires affirment que des esprits rôdent encore dans le coin et promettent une réelle expérience.

Une semaine en immersion dans la maison de Conjuring

Mais en cette période de distanciation sociale, c'est une autre sorte d'exploration de la maison qui va avoir lieu. Le site The Dark Zone vient d'annoncer qu'un livestream allait débuter ce week-end dans cette maison. Ça ne sera malheureusement pas gratuit et les préventes au prix de 14.99 dollars viennent d'ouvrir. Le live commencera samedi prochain et durera pendant une semaine, sans interruption, 24H/24. Vous pourrez vivre depuis votre écran d'ordinateur dans cette maison prétendument encore hantée. On ne sait pas à quoi s'attendre ni si des choses croustillantes se passeront mais niveau marketing, c'est très malin. Sachant que les gens sont quasiment forcés de rester chez eux, une initiative qui permet de faire passer le temps sur une aussi longue durée est alléchante. L'événement a une portée caritative, une partie des recettes seront reversées à des associations qui œuvrent dans le cadre de la crise sanitaire.

Le site a prévu plusieurs intervenants connus dans le domaine du paranormal qui vont venir pour réaliser des tests et des recherches en direct, ou pour parler du sujet. Le couple Heinzen sera aussi mis en avant pour évoquer leur vie au quotidien dans ce contexte atypique. Le live prendra évidemment une dimension folle si de l'imprévu fait irruption au sein du planning et les activités prévues vont essayer de titiller les esprits pour provoquer ça.

Pour en revenir au cinéma, The Conjuring 3 reste prévu dans les salles françaises le 16 septembre prochain.