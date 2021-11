Constantine 2 : Keanu Reeves est partant pour reprendre le rôle

Le comédien Keanu Reeves se dit partant pour reprendre le rôle de John Constantine dans un futur projet DC Comics. Un rôle qu'il avait incarné à une seule reprise en 2005 dans le film de Francis Lawrence.

Constantine : focus sur le chausseur de démons de l'univers DC

Créé en 1985 sous la plume du grand Alan Moore, John Constantine est un anti-héros torturé et ténébreux. Pour résumer très brièvement, il est le chasseur de démons de l'univers DC. C'est à lui qu'on fait appel dès que des éléments démoniaques ou divins font surface. Enquêteur du paranormal, il deal régulièrement avec le diable et ses sbires, et protège la Terre contre l'invasion des enfers.

John Constantine ©DC Comics

En 2005, Francis Lawrence est chargé par la Warner de réaliser un film Constantine. Pour incarner le protagoniste, le metteur en scène choisit Keanu Reeves. Le reste de la distribution se compose notamment de Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Tilda Swinton, Peter Stormare ou encore Shia LaBeouf. Malgré son pitch initial très vendeur, Constantine fait des résultats assez timides, que ce soit auprès des retours critiques (presse comme spectateur) ou au box-office avec 230 millions de dollars de recettes pour un budget de 100 millions. Un bon score, mais la Warner en attendait plus.

Depuis quelques années, le personnage gagne en popularité. Et de nombreux fans commencent à réclamer un nouveau film Constantine. Un changement qui s'explique pour deux raisons. La première, c'est que Constantine est devenu plus présent à l'écran ces dernières années puisque Matt Ryan campe le personnage dans l'Arrowverse depuis 2014. L'autre raison, c'est l'aspect extrêmement bankable de Keanu Reeves. Le comédien est actuellement adoré de tous et est au top de sa carrière, notamment grâce à la saga John Wick et à son retour dans la peau de Neo pour Matrix Resurrections.

Vers un deuxième film ?

Lors d'une récente interview avec Esquire, Keanu Reeves n'a pas caché son engouement à l'idée de reprendre le rôle de Constantine dans un nouveau film. En effet, le comédien a souligné à quel point ce personnage tient une place particulière dans son cœur et espère qu'on lui proposera une nouvelle fois d'incarner ce personnage à l'écran :

J'adore jouer Constantine. J'ai joué beaucoup de John. Combien en ai-je joué ? Je ne sais même plus. Je pense que c'est plus de dix. Mais de toute façon, j'aimerais avoir la chance de jouer à nouveau ce personnage.

John Constantine (Keanu Reeves) - Constantine ©Warner Bros Studios

Pendant un temps, il était question d'offrir à Constantine un deuxième film. En effet, il y a maintenant un an, le comédien Peter Stormare a laissé entendre que la Warner bossait sur un deuxième opus. Mais depuis, personne n'a confirmé ou infirmé sa déclaration, ni même apporté le moindre commentaire sur la question. Alors Peter Stormare s'est-il moqué de nous, ou un projet est-il réellement dans les cartons ? Difficile à savoir...