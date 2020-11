Constantine : une suite au film avec Keanu Reeves serait en préparation

En 2005, avant qu'il ne soit question d'univers étendus au cinéma, "Constantine" avait eu une adaptation menée par Francis Lawrence avec Keanu Reeves dans le rôle principal. 15 ans après, une suite serait en préparation d'après l'un des acteurs. Avec ou sans la star du premier film ?

Avant l'Arrowverse, Constantine a eu une première adaptation

À l'heure où les super-héros doivent plaire au grand public, l'univers de Constantine n'est pas le plus mainstream. Le personnage appartient à la branche sombre des comics DC, comme la Dark Justice League. L'ambiance se veut paranormale, avec l'intervention de forces démoniaques et quelques touches d'horreur. Des années avant le DCEU ou les productions de l'Arrowverse, Constantine s'illustrait dans un long-métrage qui aujourd'hui n'est pas reconnu à sa juste valeur.

Le personnage est un exorciste spécialisé dans le combat contre les démons. Touché par un cancer du poumon, il sait que sa fin est proche. Le peu de temps qu'il lui reste, il tente d'exploiter ses capacités pour sauver les âmes qui peuvent l'être. Lui a conscience qu'il est condamné à finir en Enfer, alors autant flirter avec les forces du Mal avant de rendre son dernier souffle. Le scénario du film le connecte à Angela Dodson (Rachel Weisz), une policière qui vient de perdre sa soeur. Le suicide de cette dernière lui paraît étrange, elle pense qu'elle aurait pu être tuée. Constantine va se pencher sur son dossier et trouvera le fils de Satan sur son chemin.

L'été dernier, le réalisateur Francis Lawrence disait que toute l'équipe aurait aimé se consacrer à une suite après le premier volet qui a coûté 100 millions de dollars (230 millions de recettes au box-office). Un prolongement moins cher, avec un classement R, a été dans l'air. Keanu Reeves était partant pour participer mais le studio n'a pas lancé le projet. Depuis, le personnage est apparu dans l'Arrowverse et il a des chances de figurer dans l'équipe de la Dark Justice League pour la série produite par J.J. Abrams. Des rumeurs vont plus loin en disant que Constantine pourrait même décrocher sa propre série !

Une suite en préparation ?

Au milieu de tout ça, Peter Stormare vient de publier un post Instagram où il annonce qu'une suite au film est en préparation :

Pourquoi le croire ? C'est lui qui campait Lucifer en 2005 et on peut penser qu'il est assez bien placé pour savoir ce qui serait en train de se passer. On n'attendait pas que l'information vienne de sa part - on ne l'attendait pas tout court, en fait - mais ça ne serait pas déraisonnable de croire qu'il est dans le vrai. Quel serait son intérêt de mentir sur le sujet ? Alors, partons du principe que cette suite est effectivement sur le feu, des questions nous turlupinent.

La principale concerne Keanu Reeves ! Est-ce que l'acteur sera appelé pour reprendre le rôle ? Si on parle d'une vraie suite, sa présence est inévitable. L'acteur est de retour sur le devant de la scène depuis un petit moment - après un passage à vide. Miser sur son regain de popularité aurait du sens. Pour la réalisation, aussi, on se demande si Francis Lawrence sera à la mise en scène. Nous vous rappelions plus haut qu'il avait un plan pour une suite mais c'était il y a longtemps et la Warner a le droit de confier le projet à un autre.

Pour finir, on s'interroge sur le positionnement de cette oeuvre par rapport à ce qui va être développé autour de la Dark Justice League. Nous ne sommes pas à l'abri d'avoir deux Constantine différents, l'un au cinéma et l'autre à la télévision.