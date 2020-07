Constantine : Keanu Reeves prêt pour un nouveau film ? - CinéSéries

15 ans après le "Constantine" de Francis Lawrence, Keanu Reeves est-il partant pour prendre part à une suite ? Une récente rumeur évoquait que le personnage intéressait de nouveau DC et la Warner. Ne serait-ce pas une excellente idée de rappeler l'acteur qui connaît une seconde jeunesse depuis John Wick ?

C'est quoi Constantine ?

Bien avant toutes ces histoires d'univers étendus, la Warner avait adapté les comics Constantine avec Keanu Reeves dans le rôle principal. Dans le film Constantine, on découvre un héros extralucide qui a vécu quelques instants en Enfer. Depuis, il est capable de distinguer les anges et les démons. Et il a pour mission de combattre les forces du mal. C'est ainsi qu'il vient en aide à Katelin Dodson, une policière qui enquête sur le suicide mystérieux de sa sœur jumelle.

Au début du mois, plusieurs rapports soutenaient que le personnage serait bientôt de retour au cinéma. Avec la Justice League Dark qui s'apprête à débarquer en série, l'occasion est toute trouvée de relancer l'intérêt autour de ce personnage. Rien de confirmé, certes, mais il y a des raisons d'y croire. Avec un alignement des planètes, Keanu Reeves aurait même une chance de reprendre le costume ! Évidemment, ce n'est que pur fantasme pour l'instant, mais lui ne serait visiblement pas contre, si une proposition arrivait sur son bureau. Francis Lawrence, le réalisateur du film de 2005, a avoué dans une interview pour SlashFilm qu'il avait parlé avec Keanu Reeves d'une suite.

Je pense que nous voulions tous faire la suite. Le succès a été suffisant. Nous voulions faire un film moins cher, et Rated R. Nous avons travaillé sur une suite pendant un certain temps. Nous en avons parlé récemment. Je pense que c'est une situation un peu folle quand vous avez Keanu, qui adorerait faire un autre Constantine, et nous aussi , et que les gens vous disent : euh non, nous avons d'autres plans.

La Warner voudra-t-elle de l'acteur ?

À la place de la Warner, si retour de Constantine il doit y avoir, on y réfléchirait à deux fois avant de recaster le rôle au lieu de le laisser à Keanu Reeves. L'acteur est revenu au tout premier plan avec John Wick et sa carrière connaît un nouveau pic. Le garder serait un argument commercial de poids pour le public. Toute la complexité d'un retour réside dans ce qu'est devenu le cinéma tiré de comics à notre époque. Avec les univers étendus, les différentes incarnations et les origin stories, le studio est dans son droit s'il engage un nouvel acteur pour ne pas avoir à se connecter de manière indirecte avec le film des années 2000, qui lui fonctionne en totale autonomie.

D'une autre part, rien n'indique encore officiellement qu'un second Constantine est en préparation. La rumeur n'a jamais trouvé confirmation mais il nous semble d'une évidence implacable que le personnage sera dans la série Justice League Dark. Il est l'un des membres les plus importants de ce groupe dédié aux enquêtes surnaturels. La Warner risque de lancer un univers connecté autour de cette réunion et c'est là qu'un nouveau film Constantine aurait toute sa légitime place.