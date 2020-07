Constantine : un nouveau film pourrait être prévu

La Warner a peut-être abandonné la Justice League traditionnelle mais elle pourrait se rabattre sur la Justice League Dark afin de régénérer son univers étendu. Après la rumeur d'un film sur Zatanna, c'est Constantine qui pourrait aussi avoir le sien.

Constantine de retour en solo ?

Le site The Direct rapporte que la Warner serait en train de plancher sur un long-métrage Constantine, avec la participation de J.J. Abrams et sa boîte de production Bad Robots. Rien de bien surprenant, maintenant que l'on sait qu'une série Justice League Dark est prévue pour la plateforme HBO Max. Constantine est l'un des membres de cette équipe donc une sortie en solitaire peut être envisageable. Le personnage est connu pour être un chasseur de démons qui sait manier la magie noire. Dans une ère où nous sommes habitués à ce que tout se décline ou se complète pour créer des univers étendus, la rumeur ne surprend donc pas plus que ça. D'autant plus qu'elle est reprise sur Twitter par un journaliste d'Observer. Lui va encore plus loin en imaginant une situation où Keanu Reeves reprendrait le rôle qu'il a tenu dans le film éponyme de 2005 :

Cette possibilité va de pair avec celle dont on vous parlait il y a quelques jours : un film sur Zatanna serait peut-être également en préparation. On parle là aussi d'un personnage qui appartient à la Justice League Dark et qui pourrait donc figurer dans la série. Dans les deux cas, on attendra des confirmations avant de tirer des conclusions mais si elles venaient à arriver, ce serait le signe que la Warner a un plan d'envergure pour cette équipe dérivée de la Justice League traditionnelle.

Vers un nouvel univers étendu ?

Le studio pourrait voir en l'inauguration de la Justice League Dark un moyen de reprendre ce concept avec d'autres personnages. Depuis que Marvel a popularisé cette formule, d'autres tentent de la recopier pour l'appliquer à leur univers. DC et la Warner se sont manqués une première fois mais il n'est jamais trop tard pour retenter le coup. J.J. Abrams a signé un énorme contrat d'exclusivité avec le studio, l'année dernière, pour la création de films et de séries. Il a le profil pour être l'un des fondateurs de cet univers connecté autour de Justice League Dark. Cela voudrait dire qu'en plus de la série principale, chaque personnage qui compose l'équipe aurait sa chance en solitaire afin de passer par une origin story (ou pas). Ainsi, un dialogue s'installerait entre le petit et le grand écran, de la même façon que la galaxie Marvel va s'étendre sur Disney+.