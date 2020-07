DC : un film live sur Zatanna en préparation ?

La Warner pourrait se laisser tenter par un film dédié à Zatanna, héroïne de la galaxie DC inutilisée jusqu'ici. La magicienne, que l'on attendait dans la série "Justice League Dark" par J.J. Abrams serait bien partie pour obtenir son aventure en solitaire sur le grand écran.

Qui est Zatanna ?

Fille d'un magicien, Zatanna trouve sa voie grâce à lui en ayant dans ses gênes les mêmes capacités que lui. À la fois magicienne qui fait des représentations et super-héroïne, elle dispose d'un vrai arsenal de pouvoirs, ce qui la rend très polyvalente face aux situations qu'elle rencontre. Capable de se téléporter, d'employer la télékinésie ou encore de lancer des sorts, elle se fait une place dans l'univers DC en agissant en solitaire ou avec d'autres personnages. Dans certains comics, elle s'est alliée avec Catwoman, Black Canary, la Justice League traditionnelle et aussi la Dark. On n'oublie pas, également, qu'elle est liée à Bruce Wayne car son père lui a enseigné certaines capacités lorsqu'il n'était pas encore le Batman qu'on connaît.

Zatanna prépare-t-elle son arrivée au cinéma ?

À en croire le site DCEU Mythic, la Warner serait en train de commencer à travailler sur un film sur Zatanna. Il a déjà été question d'un tel projet dans la presse américaine par le passé mais l'exploitation de l'univers DC continuait de se faire sans ce personnage. Quand la série sur la Justice League Dark a été rendue officielle, on attendait de Zatanna qu'elle soit utilisée dedans sauf que la composition de cette équipe n'a pas encore été confirmée.

Ce possible développement d'un film sur elle n'est en rien acté et la source étant ce qu'elle est, il faut s'armer d'une vraie méfiance. D'autant plus qu'elle indique que ce long-métrage n'aurait rien à voir avec Justice League Dark, ce qui pose forcément des questions d'ordre pratique. Si l'information principale était confirmée, est-ce que la série se passera d'elle ? Dans une optique d'univers connecté, le plus logique serait de présenter le personnage puis de l'exploiter ailleurs. Mais on a vu avec la bombe Joker - et bientôt The Batman - que le studio ne se prive pas de faire plusieurs versions d'un personnage. Un film sur Zatanna serait en tout cas la confirmation que la Warner mise sur les femmes, même si ce serait étonnant qu'elle se fraie un chemin jusqu'aux salles obscures avant d'autres héroïnes plus populaires telles que Batgirl ou Supergirl.