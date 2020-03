Contagion : le casting du film appelle à respecter le confinement en vidéo

Les acteurs du film Contagion ont fait équipe pour demander à la population de respecter les mesures de sécurité face au COVID-19. Découvrez la vidéo dans l'article ci-dessous.

Hier, les acteurs du film Contagion se sont exprimés dans des vidéos où ils implorent la population d’écouter les docteurs et de respecter les mesures de sécurité face au coronavirus.

Depuis quelques semaines, les habitants de nombreux pays du monde, y compris la France, sont appelés à rester confinés chez eux et à ne sortir que par nécessité dans le but de lutter contre la progression du COVID-19. Les célébrités, quant à elles, sont de plus en plus nombreuses à s’exprimer sur la pandémie du coronavirus et les mesures à respecter.

Découvrez la vidéo ci-dessous :

"Nous voulons tous un vaccin, mais la santé de notre société est dans vos mains", dit Kate Winslet. "C'est un choix, mais c'est un choix que nous devons tous faire ensemble", dit quant à elle l'actrice Marion Cotillard.

La fiction à l'aide de la réalité

L’actrice française a joué dans le film Contagion de Steven Soderbergh sorti en 2011. Ce film raconte l’histoire de l’expansion d’un virus meurtrier parti de Chine et le destin de plusieurs personnages face à cette pandémie. Un film qui fait évidemment écho à l’actualité. Dans ce film, elle jouait une docteure qui travaillait pour l’Organisation Mondial de de la Santé.

D'autres acteurs de Contagion comme Matt Damon ou encore Laurence Fishburne se sont aussi associés à des scientifiques de la Mailman School of Public Health de l'université de Columbia pour diffuser des vidéos afin de sensibiliser les populations. Ces vidéos ont pour but de diffuser des informations basées sur des faits scientifiques, le slogan de la vidéo étant "Spread Facts, Not Fear", entendez "Propagez des faits, pas de la peur". Reste à dire si le message sera entendu et respecté par tous.

Le film Contagion s’est retrouvé depuis l’expansion du virus en tête des téléchargements sur les plateformes de vidéo à la demande.