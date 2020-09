Contagion : les médecins présents sur le tournage avaient prévenu d'une future pandémie

La pandémie qui a éclaté n'est pas sans rappeler ce qui se passe dans le film "Contagion" de Steven Soderbergh. Jude Law revient sur ce tournage et raconte que les consultants médecins savaient qu'un tel événement allait inévitablement arriver. Leur prédiction a fini par se réaliser.

Contagion : quand la réalité rattrape la fiction

Le 9 novembre 2011 sort dans les salles le film Contagion. Steven Soderbergh délivre un récit glaçant sur la propagation d'un virus à l'échelle mondiale, jusqu'à atteindre le stade de pandémie. Le scénario suit la situation en se plaçant de plusieurs points de vue (le peuple, les scientifiques, les pouvoirs publiques) afin de retranscrire ce qu'une telle crise pourrait être. À l'époque, le film peut paraître un peu exagéré. Mais quand on le regarde de nos jours, on se rend compte que les mois que l'on vient de vivre ressemblent à ce que l'on peut voir dedans. Soderbergh et le scénariste Scott Z. Burns tenaient à mettre en place un récit qui se revendiquait comme réaliste, probable et basé sur des données scientifiques. Le travail s'est fait avec des épidémiologistes, des spécialistes et des docteurs, pour ne pas sombrer dans la fiction outrancière. On note beaucoup de points de concordance entre le scénario et la pandémie de COVID-19, ce qui a d'ailleurs fait exploser la popularité de Contagion ces derniers mois.

L'effrayante prédiction des médecins

L'un des acteurs du film, Jude Law, est apparu lors du The Tonight Show Starring Jimmy Fallon et il est revenu sur ce tournage particulier. Les docteurs qui ont servi de consultants ont dit à l'équipe qu'une pandémie allait arriver un de ces jours.

L'un des souvenirs les plus touchants sur ce film a été quand les médecins et virologues nous conseillaient. Ils nous disaient tous : "c'est une question de quand, pas de si".

Bonne ambiance ! Mais on doit reconnaître qu'il ne se sont pas plantés. Et plusieurs éléments vus dans le film se sont vérifiés quand nous avons été confrontés à ce problème. On pense à l'implication de la chauve-souris dans la propagation du virus, ou encore à la réaction des gens qui ont abusé sur les réserves alimentaires au début de la pandémie et à la peur de l'autre. Contagion décrit aussi très bien le mécanisme qui permet la transmission du virus, le plus souvent par le biais de gestes anodins. Bien entendu, le film accentue certaines choses mais il tombe le plus souvent assez proche de la réalité. La bonne nouvelle, c'est qu'un vaccin est trouvé à la fin. On peut donc nourrir quelques espoirs pour l'avenir !