Contagion : une "suite" en préparation

Steven Soderbergh était visionnaire au début des années 2010 quand il a sorti le film "Contagion". On le revoit désormais sous un autre angle depuis la pandémie que l'on connaît. Le réalisateur vient de dévoiler qu'il travaillait sur une sorte de suite.

Contagion : un film en avance sur son temps

Quand Steven Soderbergh se lance avec le scénariste Scott Z. Burns sur le projet Contagion, il ne veut pas faire l'un de ces spectacles paranoïaques où il se passe des choses irréalistes pour fabriquer de la tension. L'objectif est de toucher au plus juste et d'anticiper avec un souci accru du réalisme comment se passerait une telle pandémie mondiale. On ne sait pas s'il réussit son pari à l'époque de la sortie du film mais, désormais, en 2020, on peut dire que Contagion est un film qui se rapproche grandement de tout ce qu'on voit ces derniers mois.

Propagation, point de départ en rapport avec un animal, comportement des hommes pour survivre, politiques qui doivent gérer une crise sans précédent, personnalités qui veulent profiter de cet événement... Le long-métrage a gagné en puissance grâce à l'actualité et on doit lui reconnaître son aspect visionnaire.

Contagion ©Warner Bros. France

Bientôt la suite

Le duo Steven Soderbergh/Scott Z. Burns serait en train de remettre le couvert pour faire un autre film qui veut se positionner comme "une suite philosophique" de Contagion. Le réalisateur a révélé dans le podcast Happy Sad Confused que les compères étaient déjà au boulot pour imaginer une histoire qui va encore confronter les hommes à une terrible catastrophe. Bien sûr, il ne dit pas de quoi il sera question et si, encore, une maladie va nous toucher. Cependant, on risque cette fois d'accueillir ce projet avec plus de sérieux. Avant l'apparition du coronavirus, on avait carrément oublié l'existence de Contagion mais le film a pu bénéficier d'un vrai regain de popularité, 9 ans après sa sortie.

On pouvait voir qu'il était dans le top 10 des films les plus vus sur Itunes en début d'année 2020, quand tout a commencé à sérieusement dérailler. De ce que l'on comprend, le réalisateur et le scénariste vont encore se rapprocher d'experts qualifiés pour essayer de mettre en scène une catastrophe qui nous guette, avec toujours cette envie de se baser sur des prédictions crédibles. Qui sait, ce nouvel essai sera peut-être encore une fois en avance sur son temps et nous préparera à des faits que l'on vivra dans plusieurs années.