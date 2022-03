Contrecoups sur Netflix : un thriller angoissant avec Lily Collins (Emily in Paris)

Dans "Contrecoups", un couple est confronté à l'irruption d'un cambrioleur. Tel est le postulat de base de ce long-métrage mis en ligne sur Netflix le 18 mars. Avec une distribution alléchante et un pitch teinté de mystère, ce titre peut valoir le détour.

Contrecoups : c'est quoi ce thriller sur Netflix ?

Netflix surveille en continu les opportunités sur le marché afin d’acquérir des projets originaux qui peuvent garnir son catalogue. Ce qui permet, parfois, de sauver des films qui n’auraient pas trouvé leur place dans les salles. On ne va pas refaire le débat sur la place du petit écran dans l’industrie, et il vaut mieux voir le verre à moitié plein en se réjouissant que certains titres puissent obtenir un canal de distribution. C’est le cas de Contrecoups, qui a été acheté par la plateforme.

Contrecoups ©Netflix

Au vu du casting principal, on comprend aisément pourquoi un chèque a été signé. En l’occurence, le long-métrage s’appuie sur un joli trio central. Le premier de ses membres est Lily Collins, la star d’Emily in Paris. Un programme très populaire qui a permis à l’actrice de gagner massivement en popularité. Elle partage l’affiche avec le toujours impeccable Jesse Plemons, que l’on a aussi vu récemment sur Netflix dans The Power of the Dog. Enfin, la distribution est complétée par Jason Segel, figure connue de la comédie américaine et interprète de l’inoubliable Marshall dans How I Met Your Mother.

Un home invasion intrigant

L'histoire suit un cambrioleur qui s'incruste dans une belle maison détenue par un milliardaire. Or, il ne se doutait pas que le propriétaire et sa femme allaient débarquer. Quand le couple se retrouve face à lui, la situation prend une tournure totalement inattendue.

La bande-annonce (en une d'article) distille une ambiance assez bizarre, avec une situation cocasse. Quelles sont les connexions entre les personnages ? Le cambrioleur savait-il qui était le proprio ? Comment tout ça va se finir ? Autant de questions qui restent sans réponse avec cet aperçu. Contrecoups a l'air de créer un cadre adéquat pour que les acteurs s'en donnent à coeur joie, tout en nous préparant à un dénouement étonnant. Avec un scénario co-signé par Andrew Kevin Walker (Seven et The Killer, le prochain David Fincher), c'est le moins qu'on puisse en attendre.