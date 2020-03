Corona Zombie : Un film est déjà prévu et sort le 10 avril

Il fallait s'en douter. Un film « Corona Zombies » est prévu, et est déjà en post-production. Le film de zombies qui surfe sur l'épidémie est attendu en vidéo à la demande et en streaming dès le 10 avril.

Ce fut très rapide. Full Moon Features a annoncé que leur prochain film est en phase de post-production. Il s'agit de Corona Zombies. Un long-métrage dont le titre parle de lui même. Le projet est basé sur la pandémie de coronavirus qui se propage actuellement dans le monde entier.

Va-t-on tous se transformer en zombies ?

Tandis que tous les lieux publics sont progressivement en train de fermer à travers le monde, et que le cinéma est à l'arrêt, les petits malins de Full Moon Features n'ont pas perdu de temps. Corona Zombies est peut-être le divertissement dont nous avons besoin pour relativiser en cette période déprimante. Le projet est officiellement en production et a d'ores et déjà une date de sortie. Corona Zombies est attendu le 10 avril prochain en sortie numérique.

L'affiche est suffisamment évocatrice pour comprendre les enjeux du film. Une image très drôle qui dévoile un zombie, affublé d'un masque de protection, un rouleau de papier toilette dans une main, et un gel désinfectant dans l'autre.

Le synopsis de Corona Zombies n'a rien de très recherché : « Le gouvernement est endormi. Les riches haussent les épaules. Pourtant un virus fait des victimes, qui se relèvent et tuent. Les gens qui se font tuer, se relèvent et tuent à leur tour. ». Bref, un résumé simple et bourrin, qui annonce une grosse série Z en puissance. Corona Zombies s'amuse de la situation actuelle et tente de profiter du timing provoqué par l'épidémie.

Corona Zombies sera disponible sur les plateformes de divertissement numériques de Full Moon, y compris Amazon Prime et l'application de Full Moon Features, dès le 10 avril prochain. Le long-métrage a dû être tourné pendant les deux dernières semaines et doit être à présent en phase de montage et de post-production. La bande-annonce ne devrait alors plus trop tarder.