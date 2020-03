Coronavirus : la Chine ferme de nouveau ses salles de cinéma

Berceau de la pandémie qui paralyse la Terre en ce moment, la Chine semble sortir la tête de l'eau avec moins de morts et une réduction des mesures. Mais le pays ne doit pas relâcher ses efforts maintenant et vient de finalement ordonner la fermeture des salles de cinéma qui s'étaient rouvertes.

La Chine pensait enfin se sortir de cette crise. Ou, du moins, elle pouvait envisager de commencer à laisser son peuple reprendre une part de liberté. Qu'on se le dise, la menace coronavirus n'est pas encore vaincue totalement et une baisse de la vigilance pourrait entraîner le départ d'un nouveau feu. Néanmoins, on pensait réellement que la situation était en pleine amélioration quand on a appris que plus de 500 salles du pays rouvraient leurs portes pour accueillir du public. Un public qui, on s'en doute, doit être encore réticent à l'idée de se rendre dans ces lieux culturels. Parce que le virus traîne encore et l'idée d'être dans une salle fermée avec des inconnus peut provoquer quelques craintes. La Chine a prévu de relancer sur ses écrans quelques gros succès comme tous les Avengers et Avatar pour essayer de donner envie aux gens de renouer avec les salles.

La menace coronavirus plane encore

Hélas, ce rayon de soleil vient de prendre fin, comme l'annonce Deadline. Le gouvernement vient d'exiger que ces salles referment. Il semblerait que, malgré les quelques améliorations de la situation sur ce territoire, un risque assez conséquent existe encore et que ces lieux pourraient participer à lancer une autre vague. Aucune nouvelle date n'a été donnée pour une autre ouverture mais ces quelques 500 salles n'étaient qu'une petite partie du marché. En vérité, elles ne représentent qu'un peu plus de 4% du parc, et il faut comprendre qu'aucune grosse chaîne n'était impliquée dans cette réouverture.

Alors qu'elle est déjà pointée du doigt pour être le berceau du coronavirus, la Chine ne peut se permettre de prendre des risques supplémentaires et doit s'assurer d'enrayer la propagation avant de songer à laisser le peuple retourner à ses activités normales. Tous les pays devront agir avec prudence en ce qui concerne la fin du confinement. Pour la France, les mesures sont imposées par le gouvernement jusqu'au 15 avril minimum, mais on peut déjà estimer que les salles ne seront pas accessibles avant bien plus longtemps. Même si la situation actuelle est faite pour nous protéger, elle met en péril les exploitants - et plus largement, de nombreuses professions.