Coronavirus : la plupart des productions à l'arrêt à Hollywood après une flambée des cas

Hollywood n'est pas très en forme à cause de l'épidémie de Covid, et les semaines à venir n'envoient pas les signaux d'une amélioration rapide à venir.

Hollywood : une année sans

L'industrie du cinéma à Hollywood a été chamboulée en 2020, comme le reste du monde, par l'épidémie de Covid-19. Tout d'abord avec la fermeture des cinémas qui a empêché les spectateurs de découvrir des films pourtant prévus l'année dernière. Mourir peut attendre, Black Widow, Dune, Wonder Woman 1984, Mulan ont par exemple vu leurs destins changer. Si les deux premiers ont été purement et simplement retardés pour une sortie en 2021, les deux suivants ont donné naissance à un nouvel écosystème avec des disponibilités simultanées au cinéma et sur HBO Max.

Quant à Mulan, il a trouvé sa place sur Disney +, tout comme Soul, le dernier film de chez Pixar, sans passer par la case cinéma.

En France, voilà plusieurs mois que les cinémas sont fermés et la réouverture des salles ne semble pas être dans les priorités des mesures à venir. Un temps suggéré pour début janvier 2021, il faudrait aujourd'hui plus compter sur la fin du mois, voire début février.

The Batman ©DC Entertainment

Les productions, elles, ont continué comme elles le pouvaient avec les faibles fenêtres de tournage disponibles et suivant des règles sanitaires strictes. Malgré ces sécurités sur les plateaux, le virus s'est parfois invité pour semer le trouble et mettre en pause obligatoire certains projets. The Batman a vu son tournage arrêté après que Robert Pattinson a été testé positif. Tant bien que mal, les projets ont poussé aussi loin qu'ils le pouvaient, grattant minute par minute pour pouvoir ensuite passer à la post-production loin des plateaux et des regroupements.

Pour ceux qui étaient encore en tournage, la fin du cauchemar semble encore très éloignée.

En pause

Les studios s'étaient mis petit à petit d'accord ces derniers jours pour mettre leurs productions en pause. Disney Television Studios a stoppé les tournages, entre autres, de Grey’s Anatomy, This Is Us, The Orville, 9-1-1, et American Horror Story. Universal Television a fait de même avec Brooklyn Nine-Nine, tout comme Warner Bros. Television avec You, Lucifer, Mom ou Shameless.

Lucifer ©Netflix

Aujourd'hui, nos confrères du Hollywood Reporter annoncent que la production en Californie est en pause pour encore au moins 15 jours. La pandémie ne semble pas faiblir à Los Angeles et ses environs, et la situation dramatique demande des prises de décisions qui le sont tout autant.

Gabrielle Carteris, la présidente du SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs et artistes de cinéma, radio et télévision), s'est montrée très préoccupée par la récente flambée des infections ainsi que du manque de lits disponibles en unité de soins intensifs dans l'état de Californie. En conséquences, les productions de divertissement resteront en pause jusqu'à la deuxième ou troisième semaine de janvier, voire plus tard.

Les protocoles de sécurité garantissent tout de même que toutes les précautions ont été prises pendant la période de vacances. Cette pause de la production permet également de garantir que tous les tests pourront être faits avant la reprise des tournages.

Si la fermeture des cinémas a, d'une certaine manière, donné encore plus de pouvoir aux services de streaming comme Disney +, Prime Video, Netflix ou HBO Max, arrivera un moment où les programmes originaux viendront à manquer s'ils ne sont pas tournés. Ce début 2021 à Hollywood n'est pour l'instant pas beaucoup plus positif que la fin 2020, mais restons optimistes.