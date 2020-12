Warner sortira ses films de 2021 au cinéma et sur HBO Max simultanément

Énorme coup de tonnerre au sein de l'industrie hollywoodienne ! Warner Bros. vient d'annoncer la sortie de tous ses films de 2021 au cinéma et sur HBO Max dans la foulée. Une stratégie qui avait été adoptée pour "Wonder Woman 1984" et qui concerne désormais des titres attendus comme "Dune", "Matrix 4" ou "The Suicide Squad."

Warner Bros. tente un gros coup

C'est ce qu'on appelle avoir du cran ! Warner Bros. vient de lâcher une bombe que personne n'attendait. Tous les films du studio qui sortiront en 2021 auront le droit, aux USA, à une programmation simultanée dans les salles et sur la plateforme HBO Max, pendant une durée d'un mois uniquement sur la plateforme, sans aucune somme supplémentaire réclamée en plus de l'abonnement. Nous sommes probablement en train d'assister à une décision historique, qui pourrait influencer les autres acteurs de l'industrie et nous acheminer vers une révolution. Car, vous allez le voir plus loin, le catalogue du studio contient des énormes morceaux.

Avec la crise de la COVID-19, les studios cherchent des solutions pour réinventer la distribution de leurs films sans y perdre trop de plumes. On a vu, depuis des mois, quelques titres prévus au cinéma finir sur une plateforme. Pas uniquement des petites productions. Disney a par exemple envoyé Mulan et Soul sur Disney+. Très récemment, Warner Bros. avait annoncé que Wonder Woman 1984 sortirait sur les écrans et qu'il filerait dans le même temps sur HBO Max. Une aubaine pour les abonnés et un coup de poker pour Warner Bros.

Wonder Woman 1984 © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Clay Enos/ ™ & © DC Comics

Dans une industrie ultra concurrentielle, tirer une telle cartouche attestait d'une envie d'accélérer la croissance d'HBO Max. Opter pour la même approche avec tout le line-up est en revanche une surprise, une solution drastique et spectaculaire. Une démonstration de force que l'on a hâte de suivre durant toute l'année 2021. À voir, une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, si le studio va continuer à privilégier cette démarche. Chose dont on doute mais il est difficile d'avoir des certitudes en ce moment. On peut tout de même saluer le comportement de Warner Bros., qui ne reste pas sans rien faire. Ils ont eu le courage de sortir Tenet dans les salles cet été et on a le droit maintenant à ce séisme.

Quels films concernés ?

Pour nous, français, la nouvelle ne change pas grand chose puisque la plateforme HBO Max n'est pas accessible sur notre territoire. Les films sortiront donc au cinéma. Les Américains auront cependant l'opportunité de voir dans leur salon les 17 titres que sont The Suicide Squad, Dune, Matrix 4, Godzilla vs. Kong (que Netflix aurait voulu récupérer), Conjuring 3 : sous l'emprise du diable, Malignant (le prochain film d'horreur de James Wan), le live-action Tom et Jerry, Space Jam : A New Legacy, Mortal Kombat, The Many Saints of Newark (préquel de la série Les Soprano), King Richard, Those Who Wish Me Dead de Taylor Sheridan, la comédie musicale D'où l'on vient, le thriller de science-fiction Reminiscence, Cry Macho de et avec Clint Eastwood, le polar The Little Things et le biopic Judas and the Black Messiah. Sacrée liste, n'est-ce pas ?

The Suicide Squad © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Jessica Miglio/™ & © DC Comics

Une offre aussi gargantuesque ne pourra qu'avoir un effet bénéfique sur les abonnements. Le groupe WarnerMedia s'attend à une hausse considérable mais il faut, hélas, penser au côté néfaste : le téléchargement illégal. Envoyer tout ce beau monde sur HBO Max expose malheureusement à une mise en ligne illégale dans la foulée, qui peut nuire aux revenus commerciaux espérés. Ceci dit, une telle entreprise doit avoir pesé le pour et le contre avant d'annoncer cette prise de position. Nous aurons une première idée de ce que ce double mode de diffusion donne, plus tard en décembre, quand Wonder Woman 1984 sortira.