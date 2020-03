Coronavirus : PornHub Premium gratuit en France

En solidarité avec les populations confinées et des économies paralysées, le site Pornhub, leader mondial de contenus pour adultes, a annoncé la mise à disposition gratuite de ses contenus Premium en Espagne, Italie et France pour la durée de la quarantaine.

Le confinement va être une grande expérience de solitude, et ce même si on est confinés en couple ou à plusieurs... À toutes fins utiles, à la manière de Canal + qui a passé ses chaînes en clair et OCS qui est passé gratuit pour tous les abonnés Orange, Pornhub a fait un geste de solidarité en permettant un accès gratuit à son contenu Premium pendant la période de quarantaine !

Pornhub, Jacquie et Michel, Dorcel...

Ce n'est pas une première pour Pornhub, qui propose régulièrement des essais gratuits ou autres opérations marketing pour acquérir une nouvelle audience payante. Cette fois-ci, c'est un geste sympathique autant qu'un coup de pub. Pornhub n'est d'ailleurs pas la seule plateforme de contenus pornographiques à ouvrir son contenu payant. Dorcel et Jacquie et Michel permettent eux aussi l'accès gratuit à tout ou partie de leurs contenus payants. On dit merci qui ?

En plus de permettre cet accès Premium, Pornhub annonce aussi des donations tirées de leurs ventes du mois de ModelHub, une des plateformes du mastodonte Pornhub. On ne s'étendra pas sur les qualités des programmes Premium, mais on peut dire qu'ils bénéficient évidemment d'une qualité d'image optimale, que plusieurs contenus VR sont ainsi accessibles, que la 4K permet une richesse de détails que chacun pourra apprécier selon ses goûts, et qu'on y trouve des contenus produits par de célèbres studios comme, notamment, Brazzers, Nubile Films, TeenFidelity. Si sur la forme les programmes Premium ont des avantages, sur le fond l'interprétation des acteurs et l'écriture des scénarios n'est pas fondamentalement meilleure que l'offre gratuite...

De quoi en tout cas égayer un peu le confinement, même si, pour les timides, la gratuité n'est pas synonyme d'anonymat : il faut quand même, pour profiter du contenu Premium gratuit, se créer un compte et donc donner quelques infos. Et jusqu'à preuve du contraire, le partage des comptes Pornhub n'a pas la même popularité que celui des comptes Netflix...