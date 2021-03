Cosmocats : un film est en préparation par le réalisateur de Godzilla vs Kong

Alors qu'il cartonne actuellement avec "Godzilla vs Kong", Adam Wingard est déjà prêt à réaliser un nouveau film. Il s'agira en effet d'une adaptation cinématographique de la sérié animée "Thundercats", connue en France sous le nom de "Cosmocats". Un projet intéressant, et qu'on espère plus réussi qu'une autre adaptation célèbre que Wingard avait sali il y'a quelques années...

Cosmocats : retour dans les eighties Diffusée entre 1985 et 1989, Cosmocats (Thundercats) est une série animée américaine qui a notamment fait les beaux jours de Récré A2 dans les années 80. Fruit d'une collaboration entre la Pacific Animation Corporation et Topcraft (deux collectifs qui formeront respectivement plus tard le Walt Disney Animation (Japan) Inc. et le Studio Ghibli), elle suit les aventures des Cosmocats, une race extraterrestre humanoïde ressemblant à des félins. Ces derniers sont contraints de fuir leur terre natale après de violents affrontements avec Les Mutants, une race de monstres démoniaques. Ils se réfugient sur la 3ème Terre, qui devient ainsi leur nouveau monde. Mais c'est sans compter sur les Mutants qui les ont poursuivis et qui vont également s'allier avec un sorcier redoutable vivant sur la 3ème Terre : Mumm-Ra. Le succès de la série va donner naissance à une véritable franchise constituée de comics, de jeux vidéo et même d'un remake animé diffusé en 2011 sur Cartoon Network. Thundercats ©Cartoon Network Une nouvelle adaptation pour Adam Wingard Par conséquent, c'est un nouveau projet relativement important auquel fait face Adam Wingard, après avoir trouvé le succès en mettant en scène Godzilla vs Kong. On rappelle que la précédente adaptation qu'il avait réalisée était celle du film-live Death Note. Un échec qui sonne toujours comme le gros point noir de sa filmographie. Pour Cosmocats, le réalisateur américain a d'ailleurs indiqué dans une interview qu'il privilégierait cette fois un film en CGI plutôt qu'un film en live-action : Je ne souhaite pas réinventer leur apparence mais juste qu'ils ressemblent à des Thundercats. Je veux faire un film que vous n'avez jamais vu auparavant : hybride, qui possède un visuel hyperréaliste, et qui comble en quelque sorte le fossé entre le dessin animé et le CGI. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en espérant que le résultat ne ressemble pas à Cats. On rappelle également que le réalisateur est attaché à un autre gros projet : le remake de Volte/Face.