Coup de Foudre à Notting Hill : Hugh Grant a une idée de suite

Titre important dans le genre de la comédie romantique, "Coup de Foudre à Notting Hill" confirmait Hugh Grant comme un acteur abonné à ces histoires d'amour. Il aimerait qu'une suite voit le jour, pour casser son image et démontrer que la relation avec Julia Roberts pouvait mal tourner.

Coup de Foudre à Notting Hill continue de faire rêver

C'est les films comme Coup de Foudre à Notting Hill qui créent les légendaires fantasmes romantiques sur les relations amoureuses. Vous savez, ces relations qui n'arrivent qu'au cinéma, qui sont trop belles pour exister dans la vraie vie. Et dans ce rayon, Hugh Grant en a connu plus d'une. L'acteur s'est spécialisé dans les comédies à l'eau de rose dans les années 1990/2000, avec plusieurs films comme Quatre mariages et un enterrement, Love Actually, Le Journal de Bridget Jones ou encore ce Coup de Foudre à Notting Hill.

Dans ce dernier, il incarne William Thacker, gérant d'une petite librairie dans le quartier de Notting Hill, à Londres. Un beau jour, la star de cinéma Anna Scott (Julia Roberts) entre dans son enseigne. Juste après, il va la revoir dans la rue, lorsqu'il la percute en marchant, par inadvertance. C'est à partir de ce moment qu'ils vont entamer une relation, alors que rien ne les destinait à finir ensemble. S'ils vont connaître quelques perturbations dans leur couple, le dénouement est un happy end dans la plus pure tradition du genre, avec un mariage et la mise en route d'une famille.

Hugh Grant en a marre des histoires d'amour joyeuses

Hugh Grant connaît ces histoires mais a décidé depuis un petit moment de s'éloigner du genre pour essayer de refaire son image. Il a notamment tourné dans The Gentlemen, Cloud Atlas et Agents très spéciaux : Code UNCLE.

Lors de la promotion de la série The Undoing chez HBO, une question lui est posée au sujet de ce qui le convaincrait de rejouer dans une comédie romantique. Il émet alors l'idée de faire un film qui montrerait ce qui se passe après le générique pour prouver que les conclusions heureuses sont un mensonge.

J'aimerais faire un film avec Julia et moi sur le divorce déchirant qui prolonge , avec des avocats qui coûtent cher, des enfants au milieu, un torrent de larmes.

On serait alors très loin de ce que le premier film présente. Mais ce serait un énorme contre-pied à ce qui se passe dans ces comédies classiques où on peut deviner la fin rien qu'en voyant l'affiche. Pas sûr que cette idée très sombre trouve preneuse et que les fans acceptent un tel changement d'ambiance. Cependant, ça prolongerait l'envie d'Hugh Grant de se détacher de son image de lover qui lui colle à la peau.