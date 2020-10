Coyote Girls : 20 ans après, bientôt la suite ?

Sorti en 2000, le film "Coyote Girls" a récolté, avec le temps, l'aura du film que l'on aime en secret. Que les fans se rassurent, une suite serait en préparation ! Une actrice en particulier est très motivée.

Coyote Girls : chant libre

Il y a deux décennies sortait un drôle de film intitulé Coyote Girls. Réalisé par David McNally, le film tourne autour de Violet Sanford (Piper Perabo), une jeune femme qui rêve de devenir chanteuse et de vivre de son amour pour la musique. Elle quitte le foyer familial, direction New York, là où l'attend la gloire. Pourtant, de désillusions en échecs, elle perd confiance en elle et ses espoirs de réussite fondent un peu plus chaque jour.

Acculée, elle accepte de travailler dans un bar country, célèbre pour ses serveuses aux allures provocantes, le Coyote Ugly. Le lieu est dirigé par Lil (Maria Bello), une femme forte qui va lui inculquer le sens du spectacle. Violet va aussi y apprendre à vaincre sa timidité, elle qui est victime de trac. Elle va aussi tomber amoureuse d'un jeune homme bien sous tous rapports qui va la soutenir dans ses rêves, même quand elle-même n'y croit plus.

Finalement, le film, sous ses allures de fantasme masculin, se veut vecteur d'un message féministe. On comprend le fond, mais la forme est un tant soit peu maladroite.

Quoi qu'il arrive, personne n'a oublié une partie importante du film : la chanson Can't Fight the Moonlight interprétée par LeAnn Rimes. À la sortie du film, la composition s’est hissée à la 1re place au Billboard US Pop. Elle a rencontré le même succès en Australie, Belgique, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Suède et Royaume-Uni.

Tyra Banks, Izabella Miko et Bridget Moynahan campaient elles aussi des coyote girls tandis que John Goodman incarnait le père de Violet et Adam Garcia son prétendant. Le réalisateur Michael Bay et l’actrice Halle Berry y font même deux petites apparitions.

Le film a été produit pour $45 millions, en a rapporté 113 dans le monde et l'étiquette de plaisir coupable pour beaucoup. On en redemande ?

Retour de chant ?

C'est en effet ce qu'a laissé entendre une des actrices du film. Durant une interview avec People TV, Tyra Banks a glissé une information qui va faire frémir de plaisir les fans de la première heure. Elle devrait dans les jours à venir avoir une discussion avec les producteurs concernant un Coyote Girls 2. Le top model ne sait par contre pas encore si ce sera sous la forme d'un long-métrage ou d'une série pour la télé. Aucune annonce officielle n'a encore été faite et les autres actrices n'ont pour l'instant pas réagi à la nouvelle.

Tyra Banks semble être celle qui est la plus nostalgique du film puisqu'elle souhaitait, dès 2018, récupérer les droits de l'histoire auprès du producteur Jerry Bruckheimer. Elle avait même révélé, sur le ton de la plaisanterie, qu'elle imaginait bien confier le rôle principal à Selena Gomez.

Et pour jouer la propriétaire du bar ? Elle voyait bien Lady Gaga, qui a prouvé ses qualités d'actrices avec A Star is Born de Bradley Cooper.

Est-ce que vous aimeriez retourner au Coyote Ugly pour une nouvelle tournée ? Allez, en souvenir, on se refait la chanson de LeAnn Rimes, et n'oubliez pas : "we can't fight the moonlight !"