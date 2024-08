Sorti il y a 5 ans, ce film de crocodiles génial va enfin avoir une suite

Dans "Crawl" (2019, Kaya Scodelario tente de survivre à des alligators. Cinq ans après la sortie du film d'Alexandre Aja, la suite va enfin entrer en tournage.

Crawl : Kaya Scodelario face à des alligators

Sorti en 2019, Crawl marquait le retour d'Alexandre Aja dans les salles françaises, cinq ans après Horns (2014) - son précédent film, La Neuvième Vie de Louis Drax (2016) étant sorti directement en VOD. Le réalisateur a convaincu avec "son film de crocodiles". Une série B de qualité portée par Kaya Scodelario. Dedans, la comédienne interprète Haley, qui se rend dans sa ville natale sans prêter attention aux ordres d'évacuation suite à une intempérie. La jeune femme souhaite retrouver son père et parvient à le retrouver, blessé, dans le sous-sol de sa maison. Seulement, dans le même temps, les inondations progressent de plus en plus, et la montée des eaux a mené des alligators jusqu'à eux...

Si le pitch est simple, la proposition d'Alexandre Aja demeure efficace. Le réalisateur créant une bonne tension tout au long de Crawl, avec ce qu'il faut d'émotion entre le père et sa fille. Avec ce film, le réalisateur nous expliquait en interview avoir voulu "revenir à de l'horreur pure". Ce qui est plutôt réussi.

Réalisé avec un "petit" budget d'environ 17 millions de dollars, Crawl a été très rentable puisqu'il a rapporté plus de 91 millions de dollars de recettes dans le monde. Un succès qui ouvrait la porte à une suite. Cependant, depuis 2021, le cinéaste n'avait pas donné de nouvelles sur ce projet.

Des nouvelles de la suite

C'est donc cinq ans après la sortie de Crawl que la suite est à nouveau évoquée, cette fois par The Hollywood Reporter. Le média américain annonce que le studio Paramount Pictures s'est activé sur le développement de Crawl 2 et que le tournage pourrait débuter dès cet automne en Europe. Alexandre Aja sera de retour à la réalisation, tout comme Sam Raimi à la production. Côté scénario, Michael Rasmussen et Shawn Rasmussen ont été remplacés par Andrew Deutschman et Jason Pagan (Paranormal Activity 5).

Crawl ©Paramount Picture

Il devrait également y avoir du changement au niveau du casting avec de nouveaux visages pour porter le film. Le lieu où se dérouleront les événements est aussi amené à changer, puisque c'est cette fois dans la ville de New York que les héros feront face à des dangers, forcément "plus urbains". On est évidemment curieux de voir comment des alligators entreront dans l'équation.

Crawl 2 n'a pas encore de date de sortie. Mais d'ici là, il est possible de (re)voir le premier sur la plateforme Paramount+.