Crazy, Stupid, Love : pourquoi le porté de Dirty Dancing a été une torture pour Emma Stone ?

Dans une scène culte de "Crazy, Stupid, Love", Emma Stone et Ryan Gosling refont le célèbre porté de "Dirty Dancing". Les répétitions pour ce mouvement ont été un véritable calvaire pour la comédienne, ce qui a beaucoup fait rire son partenaire.

Crazy, Stupid, Love : l’amour en crise

Après I Love You Phillip Morris, Glenn Ficarra et John Requa réunissent un casting prestigieux pour leur deuxième long-métrage. Sorti en 2011, Crazy, Stupid, Love débute sur la rupture douloureuse entre Emily (Julianne Moore) et Cal (Steve Carell) après des années de mariage où la routine a pris le dessus sur la passion.

Lorsqu’il apprend que sa femme a une liaison avec David Lindhagen (Kevin Bacon), un collègue de bureau, Cal perd le peu de confiance en lui qu’il lui restait. Au fond du trou, il se laisse aller et sombre vite dans la déprime. Un soir, alors qu’il continue de se lamenter sur son sort au bar en criant ses malheurs à qui veut les entendre, il fait connaissance avec Jacob (Ryan Gosling), un habitué des lieux.

Lassé de voir Cal ruminer et boire ses cocktails avec une paille, cet éternel célibataire décide de le prendre sous son aile. En grand séducteur généreux, il lui apprend comment être à l’aise, l’aide à se refaire une garde-robe plus branchée et à mettre ses atouts en valeur.

Crazy, Stupid, Love ©Warner Bros. Pictures

Progressivement, Cal prend goût à sa nouvelle vie. Pendant ce temps, Jacob est envahi par des émotions auxquelles il pensait ne jamais être confronté. Le jeune homme tombe éperdument amoureux d’Hannah (Emma Stone), qui vient de vivre une désillusion à propos du mariage.

Marisa Tomei, Analeigh Tipton, Joey King et John Carroll Lynch complètent la distribution de Crazy, Stupid, Love. Une comédie romantique pleine de rebondissements, qui réussit à surprendre en croisant habilement ses nombreuses intrigues sentimentales.

La naissance d’un duo

Le film marque la première collaboration entre Emma Stone et Ryan Gosling. Le duo se reforme ensuite pour le polar Gangster Squad mais surtout pour l’acclamé La La Land. Récompensée par un Oscar pour sa performance dans la comédie musicale de Damien Chazelle, l’actrice revient sur sa complicité avec son partenaire en 2018.

Lors d’une session de questions/réponses organisée au Telluride Film Festival, l’actrice déclare à propos de Ryan Gosling, citée par 20 Minutes :

C’est un ami très cher et génial. Je ne pourrais pas imaginer ma vie sans lui. Il est vraiment spécial. Ça m’émeut rien que d’en parler.

Crazy, Stupid, Love ©Warner Bros. Pictures

Elle ajoute à propos du plaisir de jouer à ses côtés :

C’est génial de jouer avec lui parce qu’il adore collaborer et il est toujours ravi à l’idée de partager. Il m’a appris beaucoup, notamment à être généreuse.

Une scène très compliquée pour Emma Stone

Pourtant, tout n’a pas toujours été rose dans la relation professionnelle qui unit les deux comédiens. De passage dans le talk-show de Graham Norton en 2017 pour la promotion de La La Land, Emma Stone et Ryan Gosling évoquent la scène culte de Crazy, Stupid, Love dans laquelle ils effectuent le porté de Dirty Dancing.

Un moment extrêmement angoissant pour l’actrice, qui a réalisé qu’elle avait tout simplement horreur d’être portée durant le tournage. Après s’être remémorée un cours de gymnastique ayant mal tourné durant son enfance, la star explique, citée par Premiere :

Je ne savais pas que j’avais une phobie intériorisée d’être soulevée par-dessus la tête de quelqu’un à environ 1m80 du sol.

Elle demande par la suite à Ryan Gosling de révéler ce qu’il s’est passé durant leurs répétitions, ce à quoi il répond avec humour :

Cela ne m’est jamais arrivé, mais j’imagine que si un opossum tombait d’un arbre et essayait de vous arracher les yeux, ce serait quelque chose de similaire.

Emma Stone conclut à propos de ce cauchemar, qui lui a valu d’être remplacée par une doublure :