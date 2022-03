Creed 3 : des photos impressionnantes de l'entraînement de Jonathan Majors

Le tournage de « Creed III » a débuté sous la direction de Michael B. Jordan. De premières images du tournage viennent de trouver leur chemin sur le net. Des clichés dans lesquels apparaît le comédien Jonathan Majors, musclé comme jamais !

Creed : petit retour en arrière

En 2016, Ryan Coogler met en scène l'excellent Creed – L'Héritage de Rocky Balboa. Dix ans tout juste après la sortie de Rocky Balboa, Sylvester Stallone est de retour dans la peau du célèbre boxeur dans cette nouvelle suite. Mais cette fois l'étalon italien est au second plan. Le boxeur emblématique joue les mentors pour Adonis Creed, le fils de son défunt ami Apollo Creed, incarné par le talentueux Michael B. Jordan.

Creed : L'Héritage de Rocky Balboa ©Warner Bros

Creed rencontre un certain succès avec plus de 173 millions de dollars de recettes au box-office pour un budget de 35 millions. Sylvester Stallone est même nommé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars. En 2018, la Warner produit Creed II, une suite directe du premier film qui rappelle tout le casting : Michael B. Jordan, Sylvester Stallone et Tessa Thompson. Ryan Coogler officie encore à la production, mais c'est le cinéaste Steven Caple Jr. qui met en scène le film. Creed II reçoit des retours critiques plus froids, mais rapporte plus de 214 millions de dollars de recettes (pour un budget de 50 millions).

Michael B. Jordan derrière la caméra

Attendu pour novembre 2022, Creed III a débuté son tournage. Tandis que Michael B. Jordan va reprendre une fois de plus le rôle d'Adonis Creed, le comédien va également être derrière la caméra. En effet, il a été choisi par la Warner pour mettre en scène ce troisième opus, qui sera donc sa toute première réalisation. Pour le moment, on ne sait pas vraiment de quoi va parler ce nouveau volet. On sait simplement qu'en plus de Michael B. Jordan, Tessa Thompson et Phylicia Rashad, le film va également présenter Jonathan Majors dans un rôle encore tenu secret.

Mais au vu des photos de tournage qui viennent de fuiter sur la toile, Jonathan Majors va visiblement incarner un combattant dans Creed III. Le comédien a en effet pris une masse musculaire impressionnante, qui suggère un rôle physique.

Jonathan Majors commence à multiplier les rôles. Il s'est notamment illustré par le passé dans Captive State, et surtout du côté de Netflix avec Les Sept de Chicago, Da 5 Bloods ou encore avec l'excellent The Harder They Fall. Le comédien est aussi apparu dans deux séries à succès : Lovecraft Country et évidemment Loki, dans laquelle il incarne le dangereux Kang le conquérant. Un rôle qu'il va reprendre dans le Marvel Cinematic Universe notamment pour les besoins de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.