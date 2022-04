Creed 3 : Jonathan Majors s'est pris "une centaine de coups au visage" pour le film

Pour "Creed 3", Jonathan Majors a donné de sa personne. L'acteur, qui affrontera Michael B. Jordan dans le film, a avoué avoir reçu de nombreux coups au visage durant le tournage, mais sans pour autant avoir de graves blessures.

De Rocky à Creed

Sylvester Stallone s'est rendu célèbre, notamment grâce à son personnage de Rocky Balboa. Durant trente ans, entre 1976 et 2006, l'acteur a enfilé les gants pour jouer le célèbre boxer. Mais en 2015, il était temps pour le comédien de passer le flambeau. Ce fut le cas avec Creed, qui voit Michael B. Jordan incarner le fils d'Apollo Creed, l'ancien adversaire puis ami de Rocky. C'est désormais à lui de monter sur le ring après avoir suivi l'entraînement de Rocky.

Creed ©Warner Bros.

Réalisé par Ryan Coogler (Black Panther), ce premier spin-off a eu un beau succès. De quoi motiver la production à poursuivre avec un second opus en 2018, et un troisième en cours de production. Pour ce Creed 3, Michael B. Jordan est de retour dans la peau d'Adonis. Mais l'acteur a également officié comme réalisateur. Et pour l'affronter sur le ring, c'est Jonathan Majors qui a été choisit. Le comédien continue son ascension à Hollywood. Après la série Lovecraft Country, on l'a vu sur Netflix dans The Harder They Fall. Il est également présent dans le Marvel Cinematic Universe depuis Loki où il est apparu dans le rôle de Kang le Conquérant.

Jonathan Majors s'est donné sur le tournage

Comme on peut s'en douter, le tournage de Creed 3 est plutôt intense. Il y a un mois, on vous partageait des photos de l'entraînement musclé de Jonathan Majors. Aujourd'hui, c'est l'acteur lui-même qui revient sur son travail. Interrogé par Variety, Jonathan Majors a expliqué avoir dû s'entraîner pendant au moins un an pour se muscler suffisamment. Il poursuit en racontant avoir reçu de nombreux coups au visage :

J'ai reçu environ cent coups de poing au visage. Mais tout va bien !

Aucune blessure grave n'a donc été à déplorer pour le comédien. Mais voilà qui nous promet un combat puissant entre Majors et Jordan dans Creed 3. Le film est prévu pour novembre 2022.