Creed 3 : Michael B. Jordan recadre une ancienne camarade de classe en direct

Lors de l'avant-première de "Creed III" organisée à Los Angeles, Michael B. Jordan a gardé son sang-froid au cours d'un moment d'agacement. Le comédien et réalisateur a croisé une journaliste avec qui il était au lycée, et qui l'avait qualifié de "ringard" en 2021.

Creed 3 : Michael B. Jordan prend les commandes

Après avoir évolué à ses côtés jusqu'au titre de champion du monde, Adonis Creed se sépare de Rocky Balboa pour le troisième opus de la franchise. En conflit avec le producteur Irwin Winkler et déplorant la direction que prend la saga, Sylvester Stallone n'est pour la première fois pas impliqué dans un long-métrage autour de l'univers qu'il a développé. De son côté, Michael B. Jordan a affirmé lors d'une interview pour IGN vouloir "vraiment construire cette histoire et cet univers autour d'Adonis pour lui permettre d'aller de l'avant, de s'émanciper", même s'il "y aura toujours l'esprit et l'essence même de Rocky dans cette saga".

Dans Creed III, avec lequel l'interprète d'Adonis fait ses débuts derrière la caméra, le protagoniste voit son passé resurgir lorsque son vieil ami Damian Anderson (Jonathan Majors) reprend contact avec lui après avoir purgé une peine de 18 ans de prison. Deux décennies plus tard, Damian n'a pas renoncé à ses rêves de jeunesse : décrocher le titre de champion du monde. Prêt à tout pour réussir, "Diamond" n'hésite pas à trahir celui qu'il considère comme son frère, ce qui contraint l'athlète à la retraite à remonter sur le ring.

Creed III ©Warner Bros.

Tessa Thompson, Wood Harris et Phylicia Rashad complètent la distribution du film qui manque malheureusement d'émotion mais parvient à offrir des scènes de combat galvanisantes (découvrez notre critique ici). Alors qu'il assure en ce moment la promotion du long-métrage, Michael B. Jordan a lui aussi vu son passé refaire surface au cours d'un échange un brin tendu.

Un moment de gêne sur le tapis rouge

Lors de l'avant-première de Creed III organisée à Los Angeles, l'acteur et réalisateur s'est retrouvé face à Lore'l, journaliste pour The Morning Hustle. En 2021, l'animatrice expliquait avoir été dans le même lycée que Michael B. Jordan au cours d'un podcast, et décrivait le comédien révélé par la série The Wire comme "un gamin gentil et ringard". Une remarque qui est visiblement parvenue jusqu'aux oreilles de la star.

Durant ces retrouvailles sur le tapis rouge, Lore'l n'a pas manqué de rappeler qu'elle connaît Michael B. Jordan depuis de nombreuses années. L'interprète d'Adonis Creed a alors rétorqué en direct, passablement agacé (via le HuffPost) :

Ah oui ! J’étais le gamin ringard, c’est ça ?

Adonis Creed (Michael B. Jordan) - Creed III ©Warner Bros.

Embarrassée, la journaliste a immédiatement tenté de se justifier en lançant :

Je n’ai jamais dit ça, j’ai dit qu’on se moquait un peu du nom.

Ce qui n'a visiblement pas convaincu Michael B. Jordan, qui a malgré tout conservé son sourire de circonstance par politesse.