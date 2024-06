Un gros problème se pose pour le crossover de Transformers et G.I. Joe

Le crossover entre Transformers et G.I. Joe est actuellement en développement et de nombreuses discussions auraient lieu autour de l'histoire et du nombre de personnages impliqués.

Transformers / G.I. Joe : un crossover très attendu

Depuis la sortie de Transformers – Rise of the Beasts (2023), on sait que l'univers des Autobots est lié à celui de G.I. Joe. Les deux licences appartiennent à Hasbro, qui souhaite donc les réunir pour un crossover annoncé dans une scène post-générique du dernier Transformers. Mais ce n'est que récemment que le projet a commencé à avancer, avec l'arrivée de Chris Hemsworth au casting. L'acteur va déjà rejoindre la famille Transformers en prêtant sa voix à Optimus Prime dans le film d'animation Le Commencement (le 23 octobre en salles).

Celui-ci a d'ailleurs été présenté en avant-première au Festival du film d'animation d'Annecy. L'occasion pour Première de rencontrer Lorenzo di Bonaventura et de le questionner sur le crossover à venir. Le producteur des deux franchises a ainsi assuré que ce projet est attendu "depuis des lustres" par les fans, mais que le studio avait été contre pendant longtemps. Mais alors que les films commençaient à être nombreux, le crossover a enfin été validé et "la réaction à l'annonce a été extraordinaire". Seulement, à en croire Lorenzo di Bonaventura, la mise en place du projet ne serait pas si évidente et il n'y aurait pas encore d'histoire bien établie.

On ne sait pas encore comment l'histoire va se dérouler, car nous avons encore beaucoup de discussions enflammées à ce sujet. C'est compliqué.

Un film limité à 6 personnages principaux

Lorenzo di Bonaventura est ensuite entré dans le détail sur le principal problème qui se posait avec ce film visant à réunir la saga Transformers et la saga G.I. Joe. Pour lui, la difficulté serait de trouver quels personnages seront impliqués dans ce crossover. Car il ne faudrait pas trop de monde, sans quoi le public risquerait de se perdre.

Très vite, tu te retrouves avec 16 personnages et le public est noyé ! Donc comment s'en sortir ? Comment architecturer l'histoire pour ne pas avoir à gérer l'intégralité des G.I. Joe et des Transformers ?

Le producteur aurait envie de faire un film qui tournerait autour de seulement "six personnages principaux". Un bon nombre qui permettrait de ne laisser personne de côté. Sauf que, très vite, une équipe peut se former avec des "indispensables", et l'arrivée de Chris Hemsworth qui devrait donc avoir un autre rôle que celui d'Optimus Prime.

Il faut également avoir Optimus Prime, et on sait que Bumblebee est lui aussi indispensable. Donc ça fait déjà trois personnages. Si on ajoute un méchant de G.I. Joe, ça fait quatre. Et après Transformers : Rise of the Beasts, je vois mal comment on pourrait passer à côté de Mirage. Bon, on commence déjà à arriver pas loin des six personnages principaux dont je vous parlais ! D'autant qu'on ne peut pas avoir qu'un seul G.I. Joe, ça ferait bizarre. Disons donc deux G.I. Joe, et voilà que notre casting est presque plein ! Il nous reste à trouver une histoire qui fonctionne à cette échelle.

L'histoire devra être liée aux humains

Outre la question du nombre de personnages principaux sur laquelle il y aurait encore de nombreuses discussions, Lorenzo di Bonaventura aurait également envie de développer une histoire davantage liée aux humains. Pour le moment, rien n'est écrit, et le producteur ne sait pas encore comment tout cela pourra se mélanger, mais il a déjà quelques idées.

Jusqu'ici, le danger venait soit de la possibilité d'une extinction massive – avec l'arrivée de méchants venus d'ailleurs –, soit de problèmes liés aux robots et à leur combat. Rien qui ne soit réellement relié aux humains. Donc ce crossover est l'occasion de s'attaquer à une méchanceté très humaine et à un problème terrestre. Je ne sais pas encore comment on va faire, mais par exemple on pourrait avoir Cobra qui ferait alliance avec les Decepticons. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, à mon sens. Et je veux un méchant issu de l'univers G.I. Joe, parce qu'ils faut bien l'avouer, ce sont de très bons méchants (Rires.)

Encore une fois, "les choses vont encore beaucoup évoluer" avant que la production du crossover entre Transformers et G.I. Joe ne débute. Le film n'a pas encore de date de tournage, mais on peut espérer que les choses accélèrent après la sortie de Transformers : Le Commencement, prévu pour le 23 octobre.