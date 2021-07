Cruella : Emma Stone songerait à son tour à faire un procès à Disney

Après l'annonce de l'attaque en justice de Scarlett Johansson qui accuse Disney de ne pas avoir respecté les termes de son contrat en sortant simultanément "Black Widow" en salles et sur Disney+, Emma Stone pourrait à son tour les assigner en justice pour les mêmes raisons avec "Cruella".

Cruella, Black Widow : en salles et en streaming

La pandémie de Covid-19 a fortement chamboulé l'écosystème audiovisuel. En première ligne : les salles de cinéma qui ont payé le prix fort en restant fermées de longs mois. Dans un premier lieu, de nombreux blockbusters ont été décalés. Mais devant l'ampleur de la pandémie qui continue d'handicaper notre vie, Disney a trouvé une solution. Pour assurer leurs arrières financièrement, le studio a décidé de sortir certains de leurs films attendus directement sur leur plateforme de streaming Disney+. Ainsi, on a pu voir arriver Mulan, Soul, ou encore Luca directement en ligne, sans passer par la case grand écran. Mais ça n'est pas tout.

Mulan © Disney Studios

Deux de leurs blockbusters sont sortis simultanément en salles et sur Disney+ en accès premium : Black Widow et Cruella. Les résultats au box-office ont d'ailleurs été nettement en dessous de ce que l'on pouvait attendre de pareils hits. Si économiquement, Disney s'en sort bien (les films sont proposés sur Disney+ au tarif de 29,99 dollars), ces sorties simultanées ne sont pas au goût de tout le monde.

Scarlett Johansson et maintenant Emma Stone ?

Disney a fait des émules, et Warner Bros a emboîté le pas en annonçant également les sorties simultanées de tous leurs blockbusters en salles et sur HBO Max. Mais niveau juridique, cela semble plus compliqué. Et Scarlett Johansson n'a pas hésité à coller un procès à Disney pour non-respect de contrat. En effet, lorsqu'elle a signé son contrat pour jouer dans le film, il était stipulé que son salaire était indexé sur les entrées salles du film. Elle est en plus productrice exécutive, donc impliquée financièrement. Et elle n'est pas la seule dans ce cas. Emma Stone, star et productrice de Cruella, songerait également à assigner Disney en justice pour les mêmes raisons.

Cruella © Disney Studios

D'après un ancien journaliste de The Hollywood Reporter (via ScreenRant), Emma Stone "évaluerait ses options" afin de contre-attaquer. Si ça se confirme, d'autres personnalités du cinéma pourraient leur emboîter le pas.

Quelques heures après l'annonce faite par les représentants de Scarlett Johansson, Disney a réagi en se disant attaqué injustement étant donné le contexte économique compliqué auquel le studio fait face. Un bien maigre argument qui ne devrait pas tenir si des stars du calibre d'Emma Stone emboîtent le pas.