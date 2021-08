Cruella : la suite se confirme, avec Emma Stone de retour

Les origines de Cruella ont été expliquées dans le film consacré à la méchante du classique " Les 101 Dalmatiens", avec Emma Stone pour lui donner vie. Malgré une sortie perturbée par la crise sanitaire, le succès a été au rendez-vous et une suite se profile à l'horizon.

Cruella : aux origines du mal

Dans le prolongement des films Maléfique, Disney a eu envie de continuer à explorer la trajectoire d'une autre méchante connue : Cruella. C'est ainsi qu'est né le film éponyme réalisé par Craig Gillespie avec Emma Stone dans le rôle principal. Le scénario tente d'expliquer comme une jeune femme fan de mode s'est transformée en cette antagoniste complètement disjonctée du bulbe. On peut donc suivre son glissement vers la folie, à la manière du Joker (en plus familial évidemment), jusqu'à ce qu'elle accomplisse sa transformation.

En France, Cruella est sorti dans les salles. Mais la crise sanitaire a occasionné une sortie sur Disney+ en accès premium dans certains pays. Dans ce contexte, on peut quand même parler de carrière réussie puisque le studio se félicitait en juin dernier des premiers retours financiers. Au box-office mondial, on parle de 221,9 millions de dollars et il faut ensuite prendre en compte tout l'argent récolté avec les achats en digital.

Cruella (Emma Stone) - Cruella ©The Walt Disney Pictures

Emma Stone rempile pour une suite

Si vous vous demandiez si cette Cruella avait un avenir sur les écrans, la réponse est oui ! The Hollywood Reporter révèle qu'Emma Stone vient de signer un deal pour un second film. Qu'elle soit concernée est logique puisque le projet n'aurait plus de sens si l'actrice principale n'était pas de retour. Mais c'est une information est aussi intéressante puisqu'elle intervient après le scandale Scarlett Johansson. Cette dernière a intenté un procès à Disney pour avoir sorti Black Widow en simultané sur Disney+ alors que cela n'était pas prévu dans le contrat. Dans la foulée, la presse américaine annonçait qu'Emma Stone était possiblement tentée par une telle démarche après que Cruella a eu le droit au même traitement.

Ce deal confirme que les deux camps sont parvenus à trouver un accord, avec probablement une entente sur le fait que Cruella 2 sera réservé aux salles de cinéma. Les détails du contrat sont inconnus mais on peut imaginer qu'une hausse du salaire a aussi été mise en place et que l'actrice, également productrice, n'a pas signé sans plusieurs garanties.