Cube : quelle était la fin alternative du film ?

Sorti en 1997, « Cube » fait sans nulle doute partie des films les plus étranges des années 90. Sa fin elle-même est toujours disséquée et commentée jusqu’à aujourd’hui. Cependant, initialement, le réalisateur Vincenzo Natali avait imaginé une conclusion bien différente.

Cube : un véritable casse-tête

Vincenzo Natali est un homme qu’on peut qualifier de prodige. En effet, dès l’âge de 11 ans, il commençait déjà à réaliser son premier court-métrage. Son entrée dans le cinéma professionnel se fait grâce à ses compétences de storyboarder sur des films tels que Johnny Mnemonic. En 1996, Natali est admis au Canadian Film Center's Resident Program. C'est dans ce cadre qu'il écrit et présente le scénario de Cube. Le film qui ne ressemble à aucun autre est retenu par le jury, ce qui lui permet de se faire reconnaître. Cube remporte ainsi plusieurs récompenses dans les différentes cérémonies, permettant au long-métrage d’être considéré comme culte.

Cube © Metropolitan Filmexport

Par la suite, Vincenzo Natali continuera à construire sa filmographie, constituée de longs-métrages considérés comme complexes et très intellectuels. Il s’illustrera également à plusieurs reprises sur le petit écran, en réalisant des épisodes de séries télévisées telles que : Hemlock Grove, Hannibal, Orphan Black ou bien encore Westworld.

Le synopsis de Cube est profondément tortueux : le film suit donc un groupe d’individus enfermé dans une mystérieuse prison constituée de plusieurs pièces cubiques. N’étant aucunement liés les uns les autres, ils vont devoir faire équipe pour tenter de s’échapper, tout en essayant de survivre aux nombreux pièges mortels qui les attendent.

À noter que le succès de Cube entraînera la création d’une véritable franchise. On retrouvera, en effet des films comme Cube 2 et Cube Zero.

Une fin alternative qui pose des questions

(ATTENTION SPOILERS)

Revenons sur la fin du film. Ainsi, après plusieurs péripéties, une seule personne parvient à s’échapper du cube : Kazan, le jeune handicapé mental sur lequel personne n’aurait parié en début de film. Ce dernier entre ainsi dans une pièce et disparaît dans une grande lumière blanche. Les questions demeurent, après visionnage : qu’est devenu Kazan ? Qui a construit ce cube ? D’où vient-il, et quelle est sa signification ? Cette conclusion n’était pourtant pas le premier choix. En effet, Natali avait écrit une première fin. Toutefois, le metteur en scène la haïssait tellement qu’il a fini par retirer la séquence du montage.

Cube © Metropolitan FilmExport

Ainsi, dans cette séquence finale, Kazan est également le dernier survivant qui parvient à sortir du cube. Cependant, au sommet d’une falaise, il finit par découvrir qu’il se trouve sur une planète inconnue dont le ciel est couvert d’exoplanètes. Si cette fin n’a pas été conservée par le réalisateur, c’est tout simplement parce que, selon lui, elle aurait remis en question le message qu'il voulait faire passer. En effet, Cube est un film qui questionne sur le conditionnement des êtres humains dans une société. Chacun des individus du groupe dispose ainsi d’une compétence particulière pour survivre. Néanmoins, au lieu de s’aider, les prisonniers finissent par presque s’entretuer pour pouvoir se sauver. La fin alternative aurait donc pu biaiser les différentes réflexions que Natali souhaitait mettre en avant. Ce dernier s’est d’ailleurs montré sans équivoque sur le sort de cette séquence auprès des internautes qui l’ont interrogé sur Twitter :

Elle ne sera jamais vue. Je l’ai brûlé et je l’ai piétiné.

D'autres fins existaient

À noter qu’il y a deux ans, Natali avait signalé qu’il possédait plusieurs scénarios de Cube, écrits entre 1994 et 1996. Les fins étaient, elles aussi, bien différentes de celle que nous connaissions. Dans l’un des scripts par exemple, la conclusion se déroulait dans les bois, tandis que dans une autre, Kazan se retrouvait en plein centre-ville !

Le réalisateur a donc beaucoup réfléchi pour offrir à ses spectateurs la meilleure fin possible. C’est sans doute aussi pour cela que Cube est considéré comme un chef d’œuvre du genre.