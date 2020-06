Da 5 Bloods : Spike Lee explique que Netflix est le seul studio qui a voulu financer le film

« Da 5 Bloods », le nouveau film de Spike Lee, est disponible sur Netflix depuis le vendredi 12 juin dernier. Le cinéaste raconte que seule la plateforme de streaming a accepté de produire son long-métrage.

Da 5 Bloods, le dernier film de Spike Lee, est disponible sur Netflix depuis le 12 juin dernier. Avec cette œuvre, le cinéaste frappe un grand coup en avançant une proposition enragée et engagée. Et pourtant, malgré le succès de Blackkklansman, son précédent film, aucun studio ne voulait produire Da 5 Bloods. Seul Netflix a accepté.

Netflix, le studio à la rescousse

Lors d'une interview avec The Hollywood Reporter, Spike Lee a révélé les difficultés qu'il a rencontrées pour mener Da 5 Bloods à terme. Tous les studios lui ont tourné le dos, sauf Netflix :

Nous avons eu beaucoup de mal à faire ce film. Nous sommes allés voir tous les studios, et ils ont tous refusé. J'ai eu beaucoup de projets refusés au cour de ma carrière. Généralement ils ne disent pas qu'ils n'aiment pas, ils te disent simplement « non, ce n'est tout simplement pas pour nous ». Je suis dans le game depuis longtemps. Donc, quand quelqu'un ne veut pas produire un de mes projets, je ne cherche pas à savoir pourquoi. Je vais de l'avant et je vais proposer au suivant.

Les studios sont de plus en plus frileux à l'idée de produire et distribuer des fresques comme Da 5 Bloods. Le film dure 2h35 et a une approche très politique. À l'instar de The Irishman de Martin Scorsese ou Roma d'Alfonso Cuaron, seul Netflix a tendu la main pour produire et distribuer un tel projet. Le géant du streaming est donc venu en aide à Spike Lee pour permettre à Da 5 Bloods de voir le jour. Spike Lee se satisfait de cette situation :

Écoutez je ne me plains pas. Le 12 juin, le nouveau Spike Lee sera diffusé dans le monde entier. Les gens cherchent du contenu. Alors j'espère, si Dieu le veut, que beaucoup de gens regarderont le film.

Sans Netflix, Da 5 Bloods n'aurait peut-être jamais vu le jour. Une situation qui alimente le débat pro streaming/anti-streaming. Netflix prouve encore une fois son importance quant à la production de ces projets cinématographiques influents et culturels. Après déjà des films comme The Irishman, Roma, Okja ou même De l'autre côté du vent, pour ne citer qu'eux, Netflix apporte une fois de plus une oeuvre de choix à son catalogue, et aussi à son ambition comme acteur du 7ème art...