Damien La malédiction : un prequel en préparation pour le film d'épouvante

Le film d'épouvante "La Malédiction", ou "The Omen" en version originale, va avoir droit à un prequel. On en saura prochainement plus sur les origines de Damien, qui n'est autre que l'Antéchrist dans le premier film.

La Malédiction : un film d'horreur culte Pour rappel, La Malédiction narre l'histoire de Robert Thorn, ambassadeur américain résidant au Royaume-Uni. Le quotidien du père de famille change brutalement quand plusieurs décès surviennent dans son entourage. Bientôt, un photographe et un prêtre sèment une idée des plus effrayantes dans l'esprit de Thorn. Les deux hommes accusent son fils de cinq ans, Damien, d'être responsable des assassinats. D'autant que l'ambassadeur cache un lourd secret au sujet du petit garçon, un secret que même son épouse ignore. Ainsi, cette dernière, enceinte, a donné naissance à un enfant mort peu après dans de mystérieuses circonstances. Voulant protéger sa femme, Thorn a décidé d'adopter le petit Damien sans en informer son épouse - et de le faire passer pour leur fils naturel ! Un choix qu'il commence à regretter quand ses adjuvants lui assurent que le garçonnet qu'il a recueilli n'est autre que l'Antéchrist. La Malédiction ©20th Century Fox Les tragédies du tournage De multiples tragédies se sont produites sur le tournage, prêtant à croire que le projet avait bel et bien été frappé par un mauvais sort ! Ainsi, l'avion de Gregory Peck, ainsi que celui dans lequel voyageait le producteur du film, ont été l'un comme l'autre frappés par la foudre. Plus encore, l'équipe a également échappé au pire en ne montant finalement pas à bord d'un appareil. Suite à un choc dû à un vol d'oiseaux, ce dernier est contraint de se poser en catastrophe. Dans son atterrissage forcé, l'avion percute un véhicule, tuant ses occupants - à savoir la famille d'un des pilotes. Tout aussi sordide, après avoir tourné des séquences dans un parc animalier, l'équipe a quitté les lieux sans encombres. Peu après leur départ, un gardien de l'endroit a perdu la vie après avoir été attaqué par un tigre. Malheureusement, d'autres terribles drames entourent le tournage de La Malédiction, mais vous aurez d'ores et déjà compris où l'on voulait en venir. Un prequel à venir Si ses critiques sont inégales, le film connaît un véritable succès lors de sa sortie. La Malédiction a même été nommé trois fois aux Oscars. À la fin des années 1970, deux suites de l'œuvre de Richard Donner (Les Contes de la Crypte) voient le jour. En 2006 paraît un reboot de la franchise mettant notamment en scène Liev Schreiber et David Thewlis. Aujourd'hui, nos confrères de Deadline annoncent la préparation d'un prequel de l'histoire de Damien. À la réalisation de ce nouvel opus, on retrouve Arkasha Stevenson, qui signe ici son tout premier long-métrage. La jeune femme se chargera également de la réécriture du scénario avec l'aide de Tim Smith, son partenaire d'écriture. Le duo a déjà travaillé main dans la main sur la série Pineapple, présentée au festival de Sundance. Tous deux officient à l'heure actuelle sur un projet commandé par Amazon, intitulé Beautiful Monsters. Si pour le moment on ignore tout de l'intrigue du prequel à venir, on espère en savoir plus sur les obscures origines de l'inquiétant garçonnet.