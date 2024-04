Après Radin ! et La Ch'tite Famille, Dany Boon et Laurence Arné se retrouvent pour une nouvelle comédie

Gaumont a dévoilé la bande-annonce de "La Famille Hennedricks", nouvelle collaboration entre Dany Boon et Laurence Arné. Une comédie familiale réalisée par cette dernière.

Et de quatre pour Dany Boon et Laurence Arné

Dany Boon et Laurence Arné vont une fois de plus se donner la réplique, huit ans après Radin ! (2016) de Fred Cavayé. L'acteur et réalisateur avait ensuite dirigé la comédienne dans La Ch'tite Famille, gros succès de 2018 avec plus de 5,6 millions d'entrées. Puis, leur collaboration continua avec 8 Rue de l'Humanité (2020), toujours réalisé par Dany Boon, à partir d'un scénario co-écrit par Laurence Arné.

Cette dernière a décidé de continuer de se diversifier avec La Famille Hennedricks. Cette fois, en plus de signer le scénario (en collaboration avec Cecilia Rouaud), Laurence Arné réalise là son premier long-métrage. À son tour donc de diriger Dany Boon, son compagnon, pour cette prochaine comédie familiale qui se dévoile avec une bande-annonce (vidéo en une d'article).

Au programme de La Famille Hennedricks

Dans La Famille Hennedricks, Laurence Arné et Dany Boon jouent Justine et Ludo, un couple. Alors que Justine apprend que son fils Henri, né d'une précédente liaison, souhaite partir vivre chez son père, elle panique et organise un road trip sur la côte Atlantique pour toute la famille. C'est donc avec son nouveau compagnon Ludo et son beau-fils Joseph qu'elle va tenter de renouer les liens avec son garçon. Les choses ne se déroulent évidemment pas très bien. Mais au milieu du chaos naît progressivement un groupe de musique, « Les Hennedricks », dans lequel chacun libère sa folie.

En plus de réunir Dany Boon et Laurence Arné pour la quatrième fois, La Famille Hennedricks est porté par les jeunes acteurs Ferdinand Redouloux et Jehan Renard. Le film sera à découvrir en salles le 26 juin prochain.