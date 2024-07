Cet acteur français a été la star du box-office mais ses derniers films sont des échecs

Jadis star incontestée du box-office français, Dany Boon a bien du mal à renouer avec le succès depuis plus de cinq ans maintenant, que ça soit en tant que réalisateur, ou en tant que comédien. Focus sur ses derniers résultats au box-office.

Dany Boon ne fait plus recette au box-office

Dany Boon est une figure emblématique du cinéma français, connu pour ses comédies populaires qui ont dominé le box-office pendant plusieurs années. Son plus grand triomphe reste sans conteste Bienvenue chez les Ch'tis sorti en 2008. Ce film a attiré plus de 20,4 millions de spectateurs en France, devenant le deuxième plus grand succès de l'histoire du cinéma français après Titanic.

La suite de sa carrière a confirmé son statut de roi de la comédie française. En 2011, Rien à déclarer, une comédie sur les tensions entre douaniers français et belges, a rassemblé près de 8 millions de spectateurs en France, soit le deuxième plus gros succès de l'année 2011 derrière Intouchables.

Supercondriaque, sorti en 2014, a également connu un grand succès avec plus de 5,2 millions d'entrées, de même que Raid Dingue ! sorti trois ans plus tard, qui avait attiré quatre millions et demi de spectateurs. Ces succès successifs ont établi Dany Boon comme une valeur sûre du box-office français, capable d'attirer des millions de spectateurs avec ses films.

En tant que comédien, il a également connu de très belles performances, comme avec Radin ! sorti en 2016 (trois millions d'entrées) ou encore avec Eyjafjallajökull (deux millions d'entrées).

Cependant, depuis 2018, les films de Dany Boon rencontrent des difficultés croissantes à reproduire ces succès passés. La Ch'tite famille, sorti en février 2018, fut son dernier grand succès, avec 5,6 millions d'entrées.

Des échecs successifs

En tant que réalisateur, Dany Boon n'a pas réussi à retrouver son aura d'antan au box-office (son dernier film sorti en salles, La vie pour de vrai, a peiné à atteindre les 800 000 entrées), et sa présence en tant que comédien ne parvient plus non plus à faire venir les spectateurs en salles.

Depuis La Ch'tite famille sorti en 2018, il a essuyé de multiples échecs au box-office, avec des échecs commerciaux violents, comme Le Dindon sorti en 2019 (255 000 entrées pour un budget de 14 millions), Le Lion sorti en 2020 (500 000 entrées pour un budget de 14 millions) ou plus récemment Les Chèvres ! sorti début 2024 (182 000 entrées pour un budget de 19 millions d'euros).

Actuellement, il est à l'affiche de la comédie La Famille Hennedricks, mise en scène par sa compagne Laurence Arné. Le film est un nouvel échec cuisant, avec seulement 120 000 entrées pour sa première semaine.