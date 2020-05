Dany Boon prépare un film sur le confinement

La crise du COVID-19 a sorti les gens de leur routine en imposant le confinement. Une situation qui ne peut échapper au monde du cinéma et qui va être le sujet du prochain film de Dany Boon. L'acteur et réalisateur prépare quelque chose sur la vie d'un immeuble confiné.

Quand le monde subit un événement aussi atypique et frappant que la pandémie actuelle, il y a là une formidable source d'inspiration pour les réalisateurs et scénaristes. Des séries sont déjà prévues, d'ailleurs. Les producteurs de The Office ont annoncé travailler sur une comédie de bureau mais à la maison, pour évoquer le télétravail. Ensuite, l'équipe de Orange Is the New Black planche pour Netflix sur l'anthologie Social Distance qui parlera de notre rapport aux autres par le biais des écrans, alors que les contacts sont proscrits.

Tout ça, c'est chez nos amis américains. Mais on se doute qu'en France aussi nous ne devrions pas tarder à voir émerger des projets qui s'inspirent du confinement. Le premier candidat à se manifester est Dany Boon.

La vie pendant le confinement traitée de plusieurs points de vue

L'acteur comique et désormais réalisateur voit là une très belle source d'inspiration pour des situations loufoques. Il a annoncé au micro de RTL qu'il était en train de travailler sur un film. Le scénario est en cours d'écriture, avec sa compagne Laurence Arné. L'idée principale est de suivre la vie d'un immeuble confiné, en s'occupant autant des habitants que des commerces qui bordent la rue et même des chambres de bonne. Un film qui devra présenter des personnages différents pour embrasser plusieurs possibilités permises par la situation. Dany Boon étant ce qu'il est, on ne s'attend pas à quelque chose de subtil mais le sujet et son nom peuvent déboucher sur un succès financier. Chacun pouvant se retrouver, avec sa propre expérience, dans le sujet.

Le réalisateur n'a pas confirmé s'il aura un des rôles mais a précisé vouloir tourner avant la fin de l'année. Il doit aussi s'occuper de son autre film, Le Palmier, qui s'empare d'un sujet d'actualité : les zones blanches, sans réseau de qualité. Le tournage aurait pu commencer en août prochain mais il a été décalé à cause des assurances. Parti comme il l'est, Dany Boon sera certainement le premier à prendre le créneau du confinement. En attendant que d'autres lui emboîtent le pas ?