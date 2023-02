Dave Bautista est-il trop moche pour une comédie romantique ?

Dave Bautista continue de vouloir des rôles variés et aimerait même pouvoir jouer dans une comédie romantique. Mais alors que l'occasion ne s'est jamais présentée pour lui, l'acteur en vient à questionner son physique.

Dave Bautista, de catcheur à acteur

Après une longue carrière dans l'univers du catch et plus précisément au sein de la WWE, on peut dire que Dave Bautista a réussi sa reconversion dans le cinéma. Si ses tous premiers rôles n'ont pas forcément été remarquables (comme Le Roi Scorpion 3), la star a vu sa notoriété grandir à Hollywood à partir de 2014 et Les Gardiens de la Galaxie. En interprétant Drax, l'acteur a eu un rôle musclé mais également la possibilité de se montrer dans un registre comique et léger propre à Marvel.

Dave Bautista et Daniel Craig - Glass Onion ©Netflix

Reste que dans la majorité Dave Bautista a participé à des films d'action (Spectre, Dune, Army of Thieves). Ce qui ne l'a pas empêché de se faire remarquer dans des scènes plus dramatiques (Blade Runner 2049). Dernièrement, il a encore convaincu dans Glass Onion et est particulièrement impressionnant et émouvant dans Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan.

Donnez-lui une comédie romantique !

Pour autant, quelque chose semble manquer à Dave Bautista. Dans une interview avec Page Six, l'acteur a en effet émis son regret de ne pas être sollicité pour un genre de film bien spécifique : la comédie romantique. Soit aux antipodes des films d'action dans lesquels on l'imagine plus facilement. Mais rien n'est jamais venu sur la table et le comédien se demande donc si cela n'a pas à voir avec son physique.

Je sais que je ne représente pas le personnage principal typique d'une comédie romantique. Je suis un peu brut et ne rentre pas dans le moule. Mais je me regarde souvent devant un miroir et je me dis, est-ce que je suis à ce point peu attirant ? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi de si repoussant que cela m'exclut de ces rôles ? (...) On ne m'a jamais proposé de faire une comédie romantique. J'ai toujours de l'espoir et je vais continuer de chercher.

Une déclaration assez touchante de la part de l'acteur et un appel du pied à certains producteurs qui pourraient peut-être le considérer à l'avenir pour ce genre de film. On aimerait au moins pouvoir le voir à l'œuvre justement parce que, de primes abords, on ne l'imagine pas forcément dans ce genre de productions. Et étant, d'après nous, loin d'être repoussant (ou pas plus que d'autres), on serait assez curieux de le voir dans une comédie romantique. Cela lui permettrait de varier encore dans ses choix. Lui qui disait récemment vouloir simplement "un bon acteur" et avoir "davantage de rôles dramatiques".