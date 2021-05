Crimes of the Future : David Cronenberg lance le tournage de son nouveau film cet été

C’est officiel : David Cronenberg revient. En effet, sept ans après son dernier film, le réalisateur canadien sera de nouveau sur un plateau de tournage pour diriger "Crimes of the Future". Un long-métrage qui annonce un casting dingue !

David Cronenberg : un cinéma pas comme les autres

Depuis ses débuts dans les années 60, David Cronenberg est un réalisateur qui ne laisse pas indifférent. En effet, ses films flirtent souvent entre le malaise et l’ultra-violence. Fasciné par l’étude du corps humain et les troubles de la personnalité, le réalisateur a signé ainsi quelques chefs d’œuvre du cinéma. On citera, à ce titre, Videodrome, La Mouche, A History of Violence et Les Promesses de l’ombre.

Videodrome ©Universal Pictures

Après avoir reçu un bon accueil au Festival de Cannes avec Maps to the Stars, David Cronenberg a un peu disparu de la circulation ces dernières années. Il s’est surtout fait plaisir dans le domaine de la littérature en publiant son roman intitulé Consumés. Par ailleurs, Fabien Demengeot a livré en janvier dernier un ouvrage entièrement dédié au cinéaste. Celui-ci se nomme La Transgression selon David Cronenberg. Un bon titre pour celui qui a toujours su allier horreur et fantastique.

Premier script original de Cronenberg depuis plus 20 ans

Il y a deux mois, on avait appris que pour son nouveau film, Cronenberg collaborerait pour la quatrième fois avec l’acteur Viggo Mortensen. Toutefois, le réalisateur ramènera également du beau monde au casting avec les ajouts de Kristen Stewart et Lea Seydoux. En ce qui concerne le reste de la distribution, on retrouvera Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar et Lihi Kornowski.

En plus de marquer un retour vers le cinéma d’horreur de ses débuts (le film se déroulera dans un futur proche où l'humanité a appris à vivre sans son enveloppe corporelle), Crimes of the Future sera le premier scénario original écrit par Cronenberg depuis eXistenZ. En effet, depuis le film de SF sorti en 1999, le metteur en scène n’a réalisé que des adaptations. Ce sera donc le retour du Cronenberg malsain et dérangeant que l’on adore.

Le coup d’envoi du tournage sera lancé en Grèce, à compter du mois d’août.