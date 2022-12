DC : James Gunn annonce le retour de Ben Affleck

Ben Affleck devrait survivre à l'effondrement programmé du DCU version Snyderverse, où il apparaissait dans le costume de Bruce Wayne et l'armure de Batman. Comme James Gunn vient de l'annoncer, des discussions sont en cours pour que l'acteur et réalisateur dirige un futur film DC...

La révolution Gunn - Safran a commencé

Ils l'avaient annoncé et ils passent maintenant à l'action : James Gunn et Peter Safran viennent de mettre en marche un reboot général chez DC Films. À la tête des studios en charge des franchises super-héroïques siglées Warner, leur réorientation stratégique et artistique des productions concernant notamment Superman et Wonder Woman a déjà fait des victimes.

On sait en effet depuis quelques jours qu'il n'y aura pas de Wonder Woman 3, terminant de fait le chapitre Patty Jenkins à la réalisation et Gal Gadot dans le costume. Et comme c'était fortement pressenti, Henry Cavill rend cette fois-ci pour de bon la cape de Superman. Pas de Man of Steel 2 donc, mais un nouveau film Superman avec un super-héros rajeuni, et donc un autre interprète.

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros.

Le malheur des uns fait le bonheur de Ben Affleck ?

Le Snyderverse et la configuration actuelle du DCU sont en train de disparaître, mais il y aura au moins un survivant de cette ère : Ben Affleck. L'acteur, réalisateur et producteur a incarné Batman dans Batman v Superman: L'Aube de la justice, dans Suicide Squad, ainsi que dans les deux versions de Justice League. Il assure a priori des caméos dans The Flash et Aquaman et le Royaume perdu - si ceux-là ne disparaissent pas au montage final -.

Batman (Ben Affleck) - Batman v Superman : L'Aube de la justice ©Warner Bros.

Par ailleurs, avant l'officialisation du The Batman de Matt Reeves, Ben Affleck était encore plus ou moins en short list depuis 2015 pour réaliser un film Batman solo, tout en l'incarnant. La page Batman semble aujourd'hui bien tournée pour "Batfleck", mais James Gunn a déclaré dans un tweet qu'une réunion avait eu lieu avec Ben Affleck, et que celui-ci devrait bien réaliser un film DC.

"On a rencontré Ben hier précisément parce qu'il veut réaliser, et on veut qu'il réalise ; il nous faut juste trouver le bon projet."

Quel pourrait bien être ce projet ? On est encore bien loin d'une officialisation, et il est certain que ça ne concernera pas le personnage de Batman, pour l'instant hors DCU et géré par le duo Matt Reeves - Robert Pattinson, qui ont un plan d'au moins trois films ensemble. Alors, peut-être, Ben Affleck pourrait prendre en charge le reboot de Superman ? Affaire à suivre...