Henry Cavill et Superman, c'est terminé !

Malgré son retour dans "Black Adam", Henry Cavill ne rejouera plus Superman. L'acteur a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans, tandis que James Gunn a confirmé sa volonté de proposer un prochain film avec une version jeune du super-héros.

Henry Cavill, un retour qui ne donnera rien

Depuis sa première apparition en Superman dans Man of Steel (2013), Henry Cavill a convaincu les fans qu'il était le bon choix. L'acteur a incarné à la perfection le super-héros DC, tout en puissance mais également empli d'humanité. La confirmation a eu lieu en 2016 avec Batman v Superman : L'Aube de la justice, donnant un peu plus d'espoir aux spectateurs de voir un grand univers cinématographique se développer autour de Superman et Batman. C'était du moins la volonté de Zack Snyder, réalisateur de ces deux films. Puis vint l'échec à tous les niveaux de Justice League (2017) qui allait marquer les débuts du divorce entre Warner Bros. et Zack Snyder.

Henry Cavill - Batman v Superman ©Warner Bros.

Pourtant, depuis quelques semaines les fans d'Henry Cavill et de son Superman ont pu reprendre espoir. Grâce à la scène post-générique de Black Adam, l'acteur était bien de retour et devait reprendre son rôle pour davantage. Man of Steel 2 a rapidement été évoqué et le comédien a même laissé sa place pour de The Witcher (il quittera la série après la saison 3). Mais on dirait bien que ses fans n'ont pas le droit de rêver bien longtemps puisqu'Henry Cavill a annoncé lui-même, via son compte Instagram, qu'il ne reviendra finalement pas en Superman. Voilà sa déclaration :

Je viens d'avoir une réunion avec James Gunn et Peter Safran et j'ai de mauvaises nouvelles. Finalement, je ne reviendrai pas en Superman. Après que le studio m'a annoncé mon retour en octobre, avant l'embauche (de James Gunn et Peter Safran), cette nouvelle n'est pas la plus facile, mais c'est la vie. Les changements de direction arrivent. Je respecte cela. James et Peter ont un univers à construire. Je leur souhaite à eux et à toutes les personnes impliquées bonne chance, et beaucoup de réussite.

James Gunn prépare un Superman jeune

Dans son second paragraphe, Henry Cavill s'adresse directement aux fans qui l'ont soutenu. Il tente de les rassurer en rappelant que les valeurs de Superman seront toujours là. On sent clairement une émotion dans son discours. Malheureusement, la nouvelle direction de DC Studio en a décidé autrement. Il faut dire que l'échec de Black Adam a certainement incité James Gunn et Peter Safran à aller dans une autre direction. Le réalisateur de The Suicide Squad n'a d'ailleurs pas tardé à réagir au message d'Henry Cavill. Il a ainsi confirmé qu'un nouveau film Superman était en préparation, mais sur une version jeune du personnage. Raison pour laquelle Henry Cavill ne reviendra pas.

Concernant Henry Cavill, c'est une page importante pour lui qui se tourne. Comme dit précédemment, l'acteur va également laisser le rôle de Geralt de Riv dans The Witcher à un autre. On peut donc se demander s'il compte participer à une nouvelle saga ou non. Même s'il a joué à deux reprises Sherlock Holmes dans Enola Holmes et sa suite, on en attend un peu plus de lui. De quoi relancer des rumeurs pour incarner James Bond ? Même si on n'y croit pas vraiment, on ne serait pas surpris que cette possibilité soit à nouveau évoquée prochainement...