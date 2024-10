De quoi parlera Conjuring 4 ? On a une petite idée, et c'est bien flippant

Découvrez notre hypothèse sur la probable affaire des Warren abordée dans "Conjuring 4 : Last Rites" en attendant sa sortie en septembre 2025. Il s'agit d'une de leurs affaires les plus célèbres.

Conjuring 4 : la der' des Warren

Depuis plus de dix ans, la saga Conjuring règne sur le cinéma d'horreur contemporain. Elle compte trois films originaux et plusieurs spin-offs. Au total, elle pèse plus de deux milliards de dollars au box-office mondial. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est temps de dire adieu à Ed et Lorraine Warren (incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga), le couple de démonologues, au cœur de la saga depuis 2013.

Ainsi, le dernier film original, The Conjuring : Last Rites, sortira dans les salles en septembre 2025. Réalisé par Michael Chavez (déjà à la réalisation du troisième volet), il est toujours produit par James Wan, qui avait initié la saga en 2013. Ce dernier a d'ailleurs rendu un hommage émouvant à Ed et Lorraine, lors du début du tournage en Angleterre.

Si l'intrigue officielle n'a pas encore été dévoilée par Warner Bros, nous avons une petite idée quant à la nouvelle affaire paranormale qui pourrait être au centre du film.

La Famille Snedeker au centre de Conjuring 4 ?

Le dossier Warren sur la famille Snedeker est l'une des affaires les plus célèbres d'Ed et Lorraine, mais elle n'a jamais été abordée dans la saga.

Cependant, elle a déjà été transposée au cinéma, en 2009, dans le film The Haunting in Connecticut, qui avait d'ailleurs été traduit en français par Le Dernier Rite, un titre qui résonne avec "Last Rites".

En effet, le titre officiel de Conjuring 4 fait écho à la dernière affaire des Warren ("last") mais peut également signifier, dans la religion catholique, "les derniers sacrements" que l'on donne aux mourants, pour purifier leurs âmes avant leur arrivée dans l'au-delà. Or, l'affaire de la famille Snedeker se déroule justement dans un ancien funérarium, chargé d'accueillir les morts.

De plus, cette affaire est une des dernières des époux Warren. Elle s'est déroulée en 1987, soit six ans après les événements de Conjuring 3. La chronologie serait donc respectée. De plus, sur l'une des photos prises sur le tournage du film, on découvre un corbillard, et la plaque d'immatriculation correspond à celles de l'état du Connecticut dans les années 1980 :

Une affaire glaçante

En 1987, la famille Snedeker, composée de Carmen et Allen Snedeker, de leurs trois enfants et de deux nièces, emménage dans une maison située à Southington, dans le Connecticut, pour se rapprocher de l'hôpital où leur fils aîné, Phillip, est soigné pour un cancer.

La maison est spacieuse et répond à leurs besoins, mais peu de temps après leur arrivée, ils découvrent un détail inquiétant : la maison avait autrefois servi de salon funéraire. Dans le sous-sol, ils trouvent encore des objets liés aux anciens services funéraires, tels qu’un monte-charge pour cercueils, des équipements d’embaumement et des photos des défunts. Rapidement, la famille commence à rapporter d'étranges événements perturbants.

Ces phénomènes incluent des bruits de pas, des voix murmurantes, des ombres mouvantes, et une atmosphère oppressante qui s'installe dans la maison. Le fils aîné, Phillip, semble être le plus affecté. Il dit voir des apparitions effrayantes, y compris des figures sinistres aux visages déformés. Son comportement change, devenant de plus en plus violent et imprévisible, au point qu’il doit être interné temporairement dans un établissement psychiatrique.

Les autres membres de la famille ne sont pas épargnés : ils rapportent avoir été attaqués par des forces invisibles, se sentant parfois physiquement touchés, griffés ou secoués pendant leur sommeil. Carmen Snedeker, la mère, prétend même avoir vu des croix sur les murs se retourner d’elles-mêmes et ressenti des présences lourdes et malveillantes dans toute la maison.

C’est à ce moment-là que la famille fait appel à Ed et Lorraine Warren, célèbres pour leur travail sur des cas de hantises. Après leur arrivée, Lorraine, qui se décrit comme médium, affirme immédiatement ressentir des présences négatives dans la maison.

Les Warren concluent que la maison est hantée par les esprits perturbés des défunts qui ont été préparés dans le salon funéraire. Ils estiment aussi que des pratiques occultes auraient été menées par les anciens propriétaires, ce qui aurait attiré des entités malveillantes.

Selon les Warren, les phénomènes les plus violents seraient dus à une présence démoniaque qui s’en prendrait spécifiquement à la famille Snedeker. Pour faire face à cette situation, les Warren organisent plusieurs séances de prière et procèdent à un exorcisme pour libérer la maison des esprits malveillants.