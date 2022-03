Deadpool 3 : bonne nouvelle pour le film qui avance enfin

On sait enfin qui réalisera "Deadpool 3". Le Marvel Cinematic Universe (MCU) vient en effet de choisir le metteur en scène de la prochaine aventure de Ryan Reynolds dans la peau de Wade Wilson. Un cinéaste qui a déjà travaillé à deux reprises avec le comédien.

Deadpool 3 : le projet avance enfin

Initialement, les deux premiers Deadpool étaient ancrés dans l'univers des X-Men. Une licence qui appartenait à la 20th Century Fox. Mais depuis le rachat de cet immense studio par Disney, les X-Men comme Deadpool sont de retour sous l'écusson de Marvel Studios. Jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce que réserve la firme à tous ces personnages X-Men. Pour le moment, Evan Peters est apparu dans la peau d'un faux Vif-Argent dans la série WandaVision et Patrick Stewart va faire son grand retour dans le rôle de Charles Xavier dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness.

Mais sur le long terme, personne ne sait encore comment tous les X-Men vont être intégrés dans le MCU, et si les acteurs originaux vont revenir. Logiquement, il y a plus de chances pour que de nouveaux comédiens reprennent ces personnages iconiques, comme cela va être le cas à travers le futur film Les 4 Fantastiques.

Wade Wilson (Ryan Reynolds) - Deadpool ©20th Century Fox

Le seul qui semble à l'abri du reboot et du recasting, c'est Deadpool. Cela fait maintenant plusieurs mois que Disney a confirmé que Deadpool 3 sera prochainement produit et rattaché au MCU. On sait également que Ryan Reynolds ne sera pas remplacé et reprendra le rôle de Wade Wilson pour la quatrième fois (si on compte X-Men Origins : Wolverine). On vient en plus récemment d'apprendre que Shawn Levy a été engagé pour mettre en scène ce Deadpool 3.

L'association entre Ryan Reynolds et Shawn Levy se poursuit

En 2016, Tim Miller met en scène le premier opus de la saga Deadpool. Deux ans plus tard, c'est David Leitch qui prend la suite et réalise Deadpool 2. Deux films très proches l'un de l'autre qui ont su séduire les fans du mercenaire en collants rouges. Au box-office, les deux œuvres ont rapporté plus de 1,5 milliard de dollars de recettes. Un succès qui prouve la réussite de la formule Deadpool : beaucoup de vannes, beaucoup de second degré et beaucoup de sang.

Pour ce troisième volet, Marvel Studios a donc jeté son dévolu sur Shawn Levy. Ce metteur en scène canadien de 53 ans est un habitué des blockbusters puisque c'est à lui que l'on doit des films comme la saga La Nuit au musée et Real Steel. C'est également un habitué des comédies avec notamment Crazy Night et Les Stagiaires sur le CV. Il a également réalisé quelques épisodes de la série Stranger Things. Dernièrement, il a enchaîné deux productions avec Ryan Reynolds : Free Guy et Adam à travers le temps. Deadpool 3 marquera donc la troisième collaboration entre les deux hommes. Ce troisième opus n'a pas encore de date de sortie mais Ryan Reynolds n'a pas caché son engouement à l'idée de travailler une nouvelle fois avec Shawn Levy, comme le prouve cette publication Twitter accompagnée de la légende :