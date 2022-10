Deadpool 3 : fâché avec Ryan Reynolds, T.J. Miller ne reviendra pas

Alors que l'on sait désormais que "Deadpool 3" sera le film qui fera rentrer officiellement l'anti-héros déjanté dans le MCU, certaines figures récurrentes des films précédents risquent de ne pas être de la partie. À commencer par le meilleur ami du justicier...

Deadpool 3 : un film très attendu

Viendra ou ne viendra pas dans le MCU ? Alors que Disney avait racheté la Fox, on se demandait si Marvel Studios comptait également s'occuper de proposer de nouvelles aventures de Deadpool au cinéma. En effet, il faut dire que son adaptation cinématographique sortie en 2016 a fait l'effet d'une bombe auprès des spectateurs et critiques : humour très noir, violence extrême, langage grossier, autodérision permanente des productions de super-héros, et même de la carrière de l'acteur qui interprète le personnage : Ryan Reynolds.

Comment Deadpool pouvait donc intégrer un univers jugé parfois trop lisse qu'est le MCU, sans se renier ? Il semblerait que Marvel Studios et Ryan Reynolds aient trouvé un accord pour mettre en forme un Deadpool 3 qui verrait le super-héros avoir la possibilité de croiser les Avengers et compagnie. Une bombe accompagnée d'une autre, puisque ce troisième volet marquera le retour de Hugh Jackman, qui reprendra son costume de Wolverine.

Cependant, tout le monde ne sera pas convié à la fête...

Une amitié brisée

À commencer par l'acteur T.J Miller. En effet, celui qui jouait Weasel, le meilleur ami hilarant de Deadpool (avec qui il échangeait sans cesse des vannes scabreuses) ne devrait pas être présent dans ce troisième épisode. Et pour cause, comme il l'explique lors de son passage dans The Adam Carolla Show, les relations entre les deux hommes se sont détériorées durant la production du second volet. Ainsi, selon lui, Ryan Reynolds le détesterait et l'a même prouvé au détour d'une séquence improvisée où le but était de rabaisser le comédien :

Il était horriblement méchant avec moi. Il m'a dit durant un dialogue improvisé : "Tu sais ce qui est génial chez toi, Weasel ? Tu n'es pas la star, mais tu fais juste assez d'exposition pour que ce soit drôle, et ensuite on peut revenir au vrai film". (...) J'ai trouvé cela bizarre, puis je suis sorti du cadre parce qu'ils me disaient" Coupez".

Deadpool ©20th Century Studios

Durant ce même entretien, T. J Miller aurait ajouté que, depuis son rôle dans Deadpool qui lui a permis de gagner une nouvelle notoriété, l'acteur canadien aurait pris la grosse tête, ce qui explique pourquoi l'humoriste ne serait pas disposé à retravailler avec lui. Il faut cependant se souvenir que les ponts entre les deux se sont vraiment distendus en 2017, lorsque T. J Miller fut accusé d'agressions et de violences sexuelles. Un an plus tard, celui qui jouait également dans la série Silicon Valley a dû la quitter, suite à des plaintes sur son comportement. À la suite de cela, Ryan Reynolds avait commencé à prendre ses distances avec lui.

Deadpool 3 sortira dans nos salles le 6 novembre 2024.