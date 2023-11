Deadpool 3 : Hugh Jackman ne se ménage pas pour redevenir Wolverine

Avec la fin de la grève des acteurs et actrices, les tournages reprennent, notamment celui de "Deadpool 3". Ryan Reynolds va pouvoir refaire des blagues et Hugh Jackman reprendre la musculature de Wolverine, ce à quoi il travaille intensément...

Le tournage de Deadpool 3 va reprendre

Le très attendu Deadpool 3, qui réunira pour la première fois Deadpool et Wolverine et donc leurs interprètes et grands copains Ryan Reynolds et Hugh Jackman, est sur le point de reprendre son tournage. En effet, interrompu le 14 juillet en conséquence de la grève SAG-AFTRA, le troisième opus de la franchise portée par Ryan Reynolds va pouvoir se remettre à ses prises de vues maintenant que la grève a été levée le 9 novembre.

Deadpool 3 ©Marvel Studios

Selon Deadline, rapportant des propos du réalisateur de Deadpool 3 Shawn Levy, au moment de l'interruption du tournage en juillet la moitié des scènes avait été tournée. Il reste donc du pain sur la planche aux équipes et au casting du film, d'autant plus que, comme rapporté par The Hollywood reporter, des reshoots sont déjà prévus. Une conséquence cette fois-ci de la grève WGA (le syndicat des scénaristes), qui empêchait Ryan Reynolds, en tant que scénariste du film, d'apporter des modifications ou des nouveautés au scénario.

Maintenant que le tournage peut reprendre son cours, cela signifie une chose très concrète pour Hugh Jackman : retour à la salle pour redevenir le musculeux Wolverine.

Hugh Jackman à fond

Wolverine est un des super-héros Marvel les plus physiques, les plus puissants, et vraisemblablement le plus violent. À la différence d'autres super-héros, s'il a un pouvoir surnaturel de régénération et est équipé de griffes en métal indestructible, ses capacités physiques restent humaines et donc il doit plus compter que les autres sur sa force et sa férocité naturelles.

C'est pourquoi son interprète iconique Hugh Jackman, qui l'incarne dans la saga cinématographique X-Men et dans Logan, doit donc pour chaque film se mettre dans une condition physique plus qu'optimale, avec des résultats à faire pâlir n'importe quel body builder. Pour Deadpool 3, il doit donc retrouver sa musculature super-héroïque et, à 55 ans, il semble plus déterminé que jamais. La preuve dans une courte vidéo qu'il a postée sur X, où il fait des squats en levant de la fonte.

Après de multiples changements de planning de sortie - la date de sortie initiale de Deadpool 3 a été reculée, puis avancée, puis encore changée pour finalement se fixer au 24 juillet 2024. Plus de temps à perdre donc pour Hugh Jackman et les scènes qu'il lui reste à tourner.