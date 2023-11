Deadpool 3 : une scène du film va plaire aux fans de Star Wars

Le réalisateur Shaw Levy a l'intention de rendre un hommage à "Star Wars" dans son prochain film "Deadpool 3" en reproduisant une scène marquante de la première trilogie.

Deadpool 3 : un film très attendu

Depuis son annonce, il y a un véritable engouement autour de Deadpool 3. Pas forcément parce qu'il s'agira de la troisième aventure du super-héros le plus délirant de l'univers Marvel. Mais parce que Wade Wilson (le "héros") sera enfin accompagné d'un autre personnage mythique : Wolverine, encore et toujours incarné par Hugh Jackman. Même s'ils s'étaient déjà croisés dans X-Men Origins: Wolverine, Wade Wilson a bien fait comprendre avec la scène post-générique de Deadpool 2 qu'il fallait oublier ce film. Leur réunion promet donc d'être aussi drôle et décalée qu'explosive.

Deadpool 3 ©Marvel Studios

À la barre de ce nouveau film, il y a Shawn Levy, qui a récemment dirigé Ryan Reynolds dans Free Guy. Ce qui promet une bonne dose d'humour et de clins d'œil méta, comme c'était déjà le cas avec Free Guy. D'ailleurs, le réalisateur a récemment évoqué son envie de rendre un hommage à Star Wars. Pour cela, le cinéaste compte carrément reproduire une scène majeure de la saga créée par George Lucas.

Un hommage à l'affrontement mythique de Luke et Vador

Comme il l'a expliqué à Esquire, Shaw Levy a été fortement marqué par le final du Retour du Jedi. Plus précisément le moment où Dark Vador découvre que Luke a une sœur jumelle (Leia). Le Seigneur Sith dit alors que, si Luke ne rejoint pas le côté obscure, peut-être qu'elle le fera. Ce qui provoque la colère et la rage du jeune Skywalker, qui sort de sa cachette pour attaquer Vador.

Shaw Levy a d'abord décrit cette scène avant de partager son expérience :

Il y avait un silence de mort (au cinéma). Un silence absolu. Soudain, Vador a appuyé sur le mauvais bouton. Luke sort de l'ombre en criant et se lance dans une bataille au sabre laser contre Vader. Ce que j'ai ressenti : les quarante secondes d'immobilité du public, puis le spectacle et l'émotion. Ce moment est gravé non seulement dans mes yeux, mais dans mon cœur.

Le cinéaste a continué en précisant que pour une scène clé de Deadpool 3, il a demandé à ses équipes de créer "un moment Jedi".

J'ai mis cette scène de Vador et Luke sur mon téléphone et j'ai réétudié la façon dont elle avait été filmée, le cadrage, le rythme. Le fan inconditionnel de Star Wars verra dans Deadpool un plan inspiré de ce moment que j'ai vu au cinéma il y a des dizaines d'années. C'est un souvenir impérissable. Et c'est un trésor.

S'il reste fidèle à la scène d'origine, Shaw Levy devrait donc mettre dans son film une part d'émotion importante, au-delà de l'aspect comique attendu. Il est en tout cas amusant de savoir que Deadpool 3 aura cette référence à Star Wars. Car Shaw Levy a justement été engagé pour réaliser ensuite un film Star Wars, qui est toujours d'actualité.