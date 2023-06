Deadpool 3 : James Mangold pas du tout fan du retour de Wolverine

L'an prochain, Hugh Jackman et Ryan Reynolds se retrouveront dans l'attendu "Deadpool 3", après une rencontre ratée dans "X-Men Origins : Wolverine". Un retour du mutant qui n'enchante pas James Mangold, réalisateur de "Logan".

Un emploi du temps chargé pour James Mangold

James Mangold a eu la lourde tâche de succéder à Steven Spielberg pour orchestrer les adieux du plus célèbre archéologue du cinéma avec Indiana Jones et le Cadran de la destinée. Après avoir mis en scène cette ultime aventure dans laquelle le héros incarné par Harrison Ford se lance à la recherche du cadran d'Archimède avec sa filleule Helena (Phoebe Waller-Bridge) pendant la course à l'espace, le réalisateur est sur le point de s'attaquer à une autre franchise culte.

Indiana Jones (Harrison Ford) - Indiana Jones et le Cadran de la destinée ©Walt Disney Studios Motion Pictures

Alors qu'il tournera prochainement A Complete Unknown, un biopic de Bob Dylan porté par Timothée Chalamet, James Mangold planche également sur Star Wars : Dawn of the Jedi. Un opus qui se déroulera 25 000 ans avant Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir et qui racontera la découverte de la Force. Voulant par ailleurs réaliser un projet dans la veine de Frankenstein depuis de nombreuses années, le cinéaste est aussi attaché à l'écriture et la réalisation de Swamp Thing, l'un des films en développement pour le DCU de James Gunn et Peter Safran.

Habitué à travailler avec les grosses majors hollywoodiennes, James Mangold n'hésite pas à critiquer certaines de leurs décisions. Visiblement convaincu d'avoir offert à Wolverine une porte de sortie idéale avec Logan, ce qui est d'ailleurs le cas, le réalisateur est par exemple déçu du retour du super-héros dans Deadpool 3.

Résigné face au retour de Wolverine

Après une rencontre ratée dans X-Men Origins : Wolverine et plusieurs années à se chambrer sur les réseaux sociaux, Hugh Jackman et Ryan Reynolds se donnent la réplique pour ce troisième opus réalisé par Shawn Levy et actuellement en tournage. Un long-métrage qui marquera l'arrivée officielle du mutant et du mercenaire bavard au sein du MCU.

Logan (Hugh Jackman) - Logan ©20th Century Studios

Alors que Hugh Jackman pensait en avoir terminé avec son personnage, il a finalement décidé de ressortir les griffes et de retourner à la salle de musculation pour un entraînement intensif. Un come-back qui n'enchante pas James Mangold, comme il l'a confié à Variety :

Il y a une partie de moi qui souhaite qu'on laisse le personnage tranquille. Mais il y aura toujours d'autres Wolverine. Il pourrait y avoir un bébé Wolverine et un Wolverine de dessin animé. Ils essaieront toujours de presser le citron autant que possible. Je ne mesure pas le succès d'un film comme Logan en me basant sur le fait que nous avons mis fin à son histoire. J'ai mis fin à mon histoire.

Deadpool 3 est à découvrir au cinéma dès le 1er mai 2024.